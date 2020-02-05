Тюмень, , 15:49 — REGNUM Из китайского города Ухань эвакуированы все граждане России, которые захотели быть вывезенными оттуда. Об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Тюмени.

Также, как сообщает «Интерфакс», она отметила, что таким образом поручение президента России Владимира Путина об эвакуации граждан РФ из районов эпицентра распространения коронавирусной инфекции выполнено полностью.

При этом отмечается, что консульство и посольство РФ в КНР проинформирует оставшихся в зоне распространения коронавирусной инфекции о том, что они смогут высказать «желание или нежелание» уехать из Китая, когда на связь с ними выйдут сотрудники российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что персонал, который будет работать с эвакуированными и размещёнными в карантин в тюменском центре «Градостроитель» людьми, имеет квалификацию по специальности «инфекционные болезни».