Нижний Новгород, , 18:12 — REGNUM В ближайшее время в Нижегородской области планируется провести межведомственные учения, которые подготовят ответственные ведомства к взаимодействию в случае нештатной ситуации. Об этом заявил вице-губернатор Андрей Гнеушев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, обсуждался вопрос наличия лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках и медицинских учреждениях региона. Гнеушев отметил, что до настоящего момента жалоб от нижегородцев на резкий рост стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов не поступало. В то же время он добавил, что для сообщения о таких фактах в регионе работает горячая телефонная линия.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб был создан 31 января. По словам губернатора Глеба Никитина, штаб включает региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. На случай выявления граждан с подозрением на коронавирус в регионе утвержден порядок работы и взаимодействия между ведомствами. Диагностические исследования материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию будут проводиться ФБУН НИИЭМ им. И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде. Учреждение является единственным в ПФО, которое проводит данный вид диагностики.