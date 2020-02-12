Пекин, , 04:20 — REGNUM Четырехмесячный ребенок, переболевший коронавирусом, был выписан из госпиталя провинции Хайнань на самом юге Китая, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

В Народном госпитале города Хайкоу, столицы провинции, подтвердили, что девочка стала самым юным пациентов, победившим коронавирусную пневмонию. Она вернулась в Хайкоу после путешествия с семьей в города Сяогань провинции Хубэй. Инфекция была выявлена у ребенка 27 января, когда ей было всего три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, основной группой риска заболевания коронавирусом являются старики и дети, поскольку у первых иммунная система уже не столь эффективна, а у последних — не до конца сформирована. Кроме того, известно, что вирус может передаваться от матери к ребенку вертикальным способом при родах.