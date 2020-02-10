Сеул, , 14:40 — REGNUM Создатели многопользовательского шутера PUBG решили перенести киберспортивный турнир PGS: Berlin из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщалось 10 февраля на их официальном сайте.

Организаторы отметили, что уже ищут возможность для проведения перенесённого мероприятия. В 2020 году они планируют запустить четыре масштабных турнира.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2016 году.

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