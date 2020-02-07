Ухань, Китай, , 01:38 — REGNUM Новая лаборатория по выявлению нового коронавируса была запущена в эксплуатацию в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане, сообщает 6 февраля газета «Жэньминь жибао».

Лаборатория получила название «Хуоянь». Она была создана совместно местным правительством и рядом прочих институтов. Ее площадь по полу составляте 2000 кв. метров. Она способна осуществлять до 10 тыс. тестов на коронавирус ежедневно.

Лаборатория поможет обеспечить Ухань и прилегающие города возможность в кратчайшие сроке провести исследование биологических образцов на предмет наличия в них коронавируса.