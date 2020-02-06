Махачкала, , 17:10 — REGNUM Повышение цен на медицинские маски в аптеках Дагестана выявлено, но оно не значительное. Связано это, прежде всего, с ростом цен у оптовых поставщиков, заявил 6 февраля первый вице-премьер правительства региона Анатолий Карибов на совещании, посвященном вопросам обеспеченности аптек и медучреждений республики медицинскими масками и препаратами.

Напомним, накануне заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил СМИ, что на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией цены на медицинские маски в Дагестане выросли в среднем на 650%.

В ходе совещания Анатолий Карибов рассказал, что был проведен экспресс-анализ в 24 аптеках городов и районов республики, а также осуществлены контрольные закупки. Рабочая группа выяснила, что средняя цена на медицинские маски составила около шести рублей.

Кроме того, по словам первого зампреда правительства Дагестана, представители специализированных учреждений прошлись по аптекам Махачкалы, где цена варьируется от пяти до десяти рублей. В подтверждение своих слов он, как отмечает пресс-служба правительства, показал несколько чеков из аптек, полученных в ходе мониторинга.

«Да, действительно, небольшой рост [цен на медицинские маски] есть. Связано это с тем, что выросла цена у оптовых поставщиков: раньше она составляла от 90 копеек до 1−1,2 рубля, теперь же — в среднем 6,5 рублей», — отметил Карибов.

В ходе обсуждения врио руководителя территориального органа Росздравнадзора Тамирлан Мухамедов доложил, что цены на препараты в Дагестане остались на уровне 2019 года, а на медицинские маски выросли в розницу на 25−30%. Вместе с тем, по его словам, отмечается рост стоимости при оптовых закупках.

«Все оптовые поставщики находятся за пределами Дагестана, и повлиять на них мы не можем. Некоторые оптовые поставщики предлагают маски и по 20−25 рублей, но республика их не берет. Оптовая цена, по которой закупают у нас, — это до семи рублей, где-то чуть выше», — сказал Мухамедов.

На совещании также выступили представители регионального минздрава, территориального Фонда медстрахования, аптечного управления ФАС России по республики. Каждый из них, как отмечается, констатировал некоторое повышение цен на медицинские маски и объяснил это ростом оптовых закупок.

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