Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в его состав вошли 13 человек. Подписано соответствующее распоряжение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оперативный штаб создаётся для «недопущения завоза и распространения» новой коронавирусной инфекции на территории республики. В его состав вошли 13 человек, возглавил штаб Иван Моторин — экс-глава чувашского правительства, ныне — министр экономического развития и имущественных отношений, заместителем назначен исполняющий обязанности главы минздрава Владимир Викторов.

В работе штаба также будут принимать участие главный государственный санитарный инспектор Чувашии Надежда Луговская, глава управления Россельхознадзора Алексей Палькин, руководитель отделения представительства МИД Александр Погодейкин, начальник управления МЧС Станислав Антонов, исполняющие обязанности министров информационной политики, сельского хозяйства, образования и по чрезвычайным ситуациям Михаил Анисимов, Сергей Артамонов, Сергей Кудряшов и Вениамин Петров, сити-менеджеры Чебоксар и Новочебоксарска Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба возложено на министерство здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в медицинском стационаре размещены 12 жителей Китая, которые прибыли в республику для участия в строительстве китайского агропромышленного парка.

Напомним, 31 января в Чувашии провели учения при обнаружении пациента с подозрением на коронавирус. Также утверждён план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Китая поместят на карантин в Чувашии