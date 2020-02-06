Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM АО «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, сообщает 6 февраля агентство Reuters со ссылкой на почтового оператора Казахстана.

Отмечается, что прием посылок приостановлен по инициативе китайской стороны. В частности, отменен почтовый обмен между двумя странами всеми видами транспорта.

Кроме того, жители Казахстана не смогут отправить посылку и письма в страны, доставка почты в которые проходит транзитом через территорию Китая.

Как сообщило ИА REGNUM, 6 февраля правительство Казахстана запретило экспорт медицинских масок. В министерстве здравоохранения республики объяснили это решение недобросовестностью предпринимателей, которые увеличили экспорт масок, несмотря на растущий спрос в Казахстане.