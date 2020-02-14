Пекин, , 01:37 — REGNUM Актуальными данными касательно эпидемии нового коронавируса в Китае за 12 февраля запоздало поделилась Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Всего по Китаю было выявлено 15 152 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) за 12 февраля. Еще 254 человека скончались. Новые случаи заражения были выявлены во все регионах Китая. Среди всех новых случаев заражения 13 332 приходятся на провинцию Хубэй, сообщил пресс-секретарь комиссии Ми Фэн.

Взлет числа заболевших был вызван изменением критериев для признания человека заболевших коронавирусной пневмонией. Теперь учитываются и те случаи, когда болезнь подтверждена компьютерной томографией.

Из всех смертей, 242 приходятся на провинцию Хубэй, еще два случая — на провинцию Хэнань. По одному случаю гибели зафиксировано в городе центрального подчинения Тяньцзине, в провинциях Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Аньхой, Шаньдун, Гуандун, Гуанси, Хайнань, а также Синьцзянском производственно-строительном корпусе (СПСК).

Еще 2807 человек находятся под подозрением на заражение. Число серьезно заболевших выросло на 174 человека, в то время как 1171 человек был выписан из госпиталей по выздоровлению. Таким образом на материковой части Китая выявлено 52 526 случаев заболевания новым коронавирусом и 1367 смертей.

Еще 8030 человек продолжают оставаться в тяжелом или критическом состоянии и 13 435 человек ходят под подозрением на заражение. Всего же, за все время эпидемии, 5911 человек были выписаны из больниц после выздоровления. В Гонконге выявлено 50 случаев заражения вирусом, 10 случаев в Макао и 18 случаев на Тайване.