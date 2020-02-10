Пекин, , 19:01 — REGNUM Первая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу прибыла на территорию Китая, сообщила 10 февраля организация на свой странице в Twitter.

Отмечается, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уже сделал официальное заявление по этому поводу.

«Передовая группа экспертов ВОЗ только что прибыла в Китай. Группой руководит доктор Брюс Эйлвард», — указано в сообщении ВОЗ.

Кроме того, отмечено, что группа будет заниматься подготовкой основы для прибытия более многочисленной международной команды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса за пределы Китая могут вырасти. Наряду с этим глава ВОЗ отмечал, что внутри Китая можно констатировать снижение роста новых случаев заражения.

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