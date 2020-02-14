Пекин, , 06:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае выявлено 5090 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 февраля на Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Еще 121 человек скончался от опасной пневмонии, вызываемой коронавирусом. Большая часть, или 116 смертей, приходится на провинцию Хубэй, две — на провинцию Хэйлунцзян и по одной — на город центрального подчинения Чунцин, а также провинции Хэнань и Аньхой.

Как сообщало ИА REGNUM, вне Китая число заболевших новым коронавирусом превысило 500 человек, а вот в Китае, вне провинции Хубэй, число вновь заболевших за сутки достигло 10-дневного минимума.

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