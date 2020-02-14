Пекин, , 17:26 — REGNUM Китайские авиакомпании резко сократили пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса и жёстких мер властей по предотвращению эпидемии, сообщает 14 февраля газета Financial Times со ссылкой на данные Управления гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC).

По данным Управления, число пассажиров, перевезённых китайскими авиаперевозчиками с 27 января по 12 февраля сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Издание утверждает, что снижение пассажиропотока вынудило компании отправить часть персонала в неоплачиваемый отпуск.

По мнению газеты, в случае сохранения такой ситуации небольшие авиакомпании окажутся под угрозой разорения. В этом случае их может спасти только вмешательство государства.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса пневмонии в Китае введены жесточайшие меры профилактики и карантина. Для предотвращения эпидемии остановлено производство в целом ряде крупных предприятий и целых отраслях.

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