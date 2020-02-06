Пекин, , 21:53 — REGNUM Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня опубликовала заявление о попытках правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) добиться от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешения самостоятельно участвовать в мероприятиях ВОЗ, сообщает 6 февраля Синьхуа.

Охарактеризовав эти действия как стремление явочным порядком использовать эпидемию вирусной пневмонии для продвижения сепаратистской идеи «независимости» острова от материкового Китая, функционеры ДПП, отмечается в заявлении, занимаются «ловлей рыбы в мутной воде» с целью расширить так называемое «международное пространство» Тайваня.

В документе подчеркивается, что КНР «будет продолжать принимать меры для того, чтобы Тайвань получал всю необходимую информацию для предотвращения эпидемии и борьбы с ней», но Пекин «никогда не позволит острову использовать эти события для того, чтобы добиться «независимости» Тайваня». Канцелярия Госсовета призвала власти ДПП немедленно прекратить политические манипуляции и спекуляции на данную тему.