Пекин, , 05:54 — REGNUM Приостановка полетов некоторыми странами вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения никак не поможет сдержать эпидемию коронавируса, но лишь наведет панику, сообщили 6 февраля в Министерстве иностранных дел Китая.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала соответствующие заявления во время онлайн пресс-коференции, отвечая на вопрос о решении ряда стран прекратить авиасообщение с Китаем в вязи со вспышкой коронавируса.

По словам Хуа, с самого начала вспышки Китая начал применять максимально жесткие из возможных мер сдерживания распространения эпидемии. Эти усилия были высоко оценены ВОЗ, которая, в свою очередь не одобряет и осуждает введение ограничений на торговлю с Китаем. Международная организация гражданской организации (ИКАО) также призвала все страны прислушаться к ВОЗ.

«Мы недовольны и осуждаем некоторые страны, выступающие против профессиональных рекомендаций ВОЗ и бюллетеней ИКАО, которые призывают все страны прислушиваться решениям ВОЗ», — заявила Хуа.

Она также отметила, что подобного рода необдуманные действия приводят к нарушению нормальных человеческих обменов и международного сотрудничества на международном рынке авиации. По ее словам, такие страны должны немедленно скорректировать свое поведения для того, чтобы помочь Китаю в борьбе с эпидемией.