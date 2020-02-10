Душанбе, , 19:57 — REGNUM Порядка 1,5 тысячи граждан КНР, работающих на промышленных предприятиях Таджикистана, должны будут отправиться в карантин на определенное количество дней. Так как все они провели новогодние каникулы у себя на родине, в Китае. Об этом сегодня, 10 февраля, на пресс-конференции в Душанбе сообщил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода.

Он заметил, что с первых дней появления в Китае коронавируса ведомство находится в тесном сотрудничестве со специальным штабом при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.

Также, по словам министра, был составлен список промышленных предприятий страны, определена численность граждан Китая, работающих там, — 2 тысячи 176 человек.

Файзуллозода отметил, что 617 человек не стали покидать Таджикистан. Остальные рабочие провели новогодние каникулы на родине, и сейчас часть из них уже вернулась в Таджикистан и находятся на карантине.

Отметим, что в стране с привлечением китайского капитала работает порядка 50 промышленных предприятий. Большая часть действует в горнорудной промышленности, крупнейшие из которых — «Зарафшон», «Заринисор», «Талко голд».