Пекин, , 03:24 — REGNUM В общей сложности 361 горячая линия психологической поддержки была запущена в институтах здравоохранения по всему Китаю по данным на конец января для помощи людям в связи с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметил представитель Института психологии при Китайской академии наук Чэнь Сюэфэн во время пресс-конференции, посвященной эпидемии коронавируса, людям оказывается психологическая помощь разного уровня в зависимости от тяжести стрессовой ситуации.

Чэнь рекомендовал общественности проявлять инициативу, если людям оказывается необходима психологическая помощь во избежание глубоких стрессов, связанных с эпидемией коронавируса и непоправимого ущерба здоровью.