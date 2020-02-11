Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Авиакомпания American Airlines объявила об отмене всех рейсов в Китай до 23 апреля из-за коронавируса пневмонии, сообщает 11 февраля пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, воздушное сообщение с материковой территорией Китая через аэропорты Далласа и Лос-Анджелеса планируется возобновить 24 апреля, а полёты в Гонконг — с 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря 2019 года в Китае отмечается вспышка коронавируса пневмонии COVID-2019, от которого из 42 638 заразившихся умерло 1016 человек.

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