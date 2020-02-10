Пекин, , 16:09 — REGNUM Медики замерили температуру тела председателя КНР Си Цзиньпина во время его посещения общины (микрорайона) «Анхуали» в районе Чаоян в Пекине, сообщили 10 февраля в пресс-службе Госсовета КНР.

Си Цзиньпин провел инспекцию в нескольких объектах Пекина и проверил меры по предотвращению распространения коронавируса. Глава государства также встретился с жителями Пекина и поинтересовался, нет ли проблем с продовольствием.

Председатель КНР также посетил больницу «Дитань», где ознакомился с условиями содержания пациентов, зараженных коронавирусом. Он также связался с больницей в Ухане, где содержатся тяжелобольные.

Отметим, по состоянию на 10 февраля в Пекине зарегистрировано 337 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, 44 — выздоровели.

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