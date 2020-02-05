Москва, , 17:04 — REGNUM В России сделали все возможное для того, чтобы в стране не началась эпидемия коронавируса. Поэтому не нужно бояться этого вируса и россиян, прибывших из Китая в Тюмень. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

По мнению Леонида Рошаля, в России оперативно отреагировали на возникновение коронавируса и предприняли ряд действий, которые препятствовали вспышке болезни в стране. В частности, внимание к проблеме идет со стороны президента страны и правительства. Также медик напомнил, что в Тюменскую область были эвакуированы россияне из Китая.

«Это правильное решение, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы сконцентрировать там россиян. Поэтому это решение оправданно, и бояться этого не надо», — объяснил Леонид Рошаль.

При этом медик обратил внимание на то, что в России гораздо важнее обращать внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ.

«Мы не умаляем опасность коронавируса, но должны быть абсолютно спокойными. Однако стоит говорить о гриппе в целом, который гораздо опаснее для нашей страны», — заявил Леонид Рошаль.

По словам врача, количество людей, которых поразил коронавирус, не идет в сравнении с тем числом человек, которые пострадали и погибли от гриппа и ОРВИ в России.