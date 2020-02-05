Москва, 5 февраля 2020, 17:04 — REGNUM В России сделали все возможное для того, чтобы в стране не началась эпидемия коронавируса. Поэтому не нужно бояться этого вируса и россиян, прибывших из Китая в Тюмень. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
По мнению Леонида Рошаля, в России оперативно отреагировали на возникновение коронавируса и предприняли ряд действий, которые препятствовали вспышке болезни в стране. В частности, внимание к проблеме идет со стороны президента страны и правительства. Также медик напомнил, что в Тюменскую область были эвакуированы россияне из Китая.
При этом медик обратил внимание на то, что в России гораздо важнее обращать внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ.
По словам врача, количество людей, которых поразил коронавирус, не идет в сравнении с тем числом человек, которые пострадали и погибли от гриппа и ОРВИ в России.