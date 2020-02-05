Москва, , 18:41 — REGNUM Военные лётчики и специалисты Минобороны России пройдут медицинское обследование после эвакуации российских граждан из Китая в связи со вспышкой коронавируса, сообщили 5 февраля в пресс-службе оборонного ведомства.

«Весь лётный состав, военные медики и другие специалисты, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей, направлены в одно из учреждений Минобороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они пройдут углублённое медицинское обследование и в течение установленного периода времени будут находиться под наблюдением военных медиков.

Напомним, накануне двумя самолётами из китайской провинции Хубей в Тюменскую область были эвакуированы 144 человека, в том числе 128 граждан России, а также граждане Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус у эвакуированных из КНР граждан РФ не выявлен – Голикова