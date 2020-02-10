Ухань, Китай, , 02:59 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса, выпустили 17 политик благоприятствования в борьбе с эпидемией, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Политики включают в себя сокращение налогов для компаний, которые занимаются благотворительностью, а также для частных лиц — поставщиков овощей. Некоммерческие организации, деревни и общины также подпадают под политику снижения налогов и сборов в сферах, касающихся борьбы с коронавирусом.

Правительство выделит субсидии медицинским работникам, которые находятся на передовой в войне с эпидемией, а также тем, кто перерабатывает на рабочих местах в медицинских учреждениях и производственных компаниях. Субсидии также коснутся тех, кто занимается выращиванием овощей, кооперативов, фермеров, супермаркетов и сельских рынков.