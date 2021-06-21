Именно поэтому врачи рекомендуют не надеяться на появление коллективного иммунитета, а как можно скорее прививаться. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о борьбе с пандемией коронавируса в России.

Тем временем только за 2020 год смертность от болезней кровообращения выросла на 12%, сахарного диабета — на 26%, а пневмонии — в 2,4 раза. Минздрав не исключает, что часть этой избыточной смертности может быть связана с косвенными эффектами пандемии: люди, которые вылечились от коронавируса, потом умерли от других заболеваний, в первую очередь хронических.

Практически во всех регионах России начался стремительный рост заболеваемости COVID-19. Учитывая крайне низкие темпы вакцинации, третья волна коронавируса — уже не за горами.

За последние сутки проведено 253 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 583 781 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 15 июня проведено свыше 143,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Об этом: В Челябинской области выявили ещё 89 носителей коронавируса

С начала пандемии в регионе выявили 64 327 заразившихся. Выздоровели уже 59 234 пациента.

В Челябинской области за отчётные сутки обнаружили ещё 89 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Истекает срок действия указа о продлении времени пребывания иностранцев в РФ в связи с распространением COVID-19. Находящимся на территории России иностранным гражданам необходимо урегулировать собственный правовой статус в миграционных центрах РФ до 15 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

09:45 15.06.2021

В некоторых регионах России ввели ограничения из-за распространения коронавируса:

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Цитата tv360.

09:47 15.06.2021 В Роспотребнадзоре считают, что лучше от новой коронавирусной инфекции прививаться летом. Подробности в материале: Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 летом

09:53 15.06.2021 В Новосибирской области будет значительно усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, учреждениях торговли и общепита. Количество массовых мероприятий и их участников в День города в Новосибирске сократят, а фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу закроют. Об этом сообщило региональное правительство. На территории области пока не планируется радикально ужесточать противоковидные меры. Однако, если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, власти не исключают возвращения действующих ранее ограничений. Подробности в материале: Новосибирцы хуже стали соблюдать меры санитарной безопасности — губернатор

09:53 15.06.2021 Госдума сняла с рассмотрения законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам перед пленарным заседанием. Читайте подробнее: Госдума сняла с рассмотрения проект закона о прививке от COVID-19

09:59 15.06.2021 В первый рабочий день после длинных выходных в Петербургском метрополитене усилили контроль за соблюдением пассажирами масочного режима, обязательного при пользовании всем общественным транспортом и при нахождении в местах ожидания транспорта. Подробности в материале: В петербургском метро усилен контроль за соблюдением масочного режима

10:00 15.06.2021 В Новосибирской области нужно усиливать вакцинирование. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Травников. «Приведу свои аргументы, почему это необходимо. Инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, кто не вакцинировался, кто считает, что прошло уже 14 месяцев пандемии и его пронесло, он заговорённый, у него есть пресловутый врожденный иммунитет. Как показывает статистика, ни заговор, ни врождённый иммунитет не помогают. На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался», — отметил Травников. Читайте также: Новосибирский губернатор рассказал, кого «выбирает» коронавирус

10:07 15.06.2021 За нерабочий понедельник, 14 июня, в Петербурге тесты на наличие коронавируса сдали 16 502 человека, сообщили 15 июня в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией COVID-19. Это более чем на пять тысяч тестов меньше, чем было сделано сутками ранее, когда в городе обследовали 21 610 человек. Подробности в материале: В Петербурге проверили на коронавирус 16,5 тыс. человек за сутки

10:09 15.06.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». zdrav.nso.ru.

10:14 15.06.2021 Более 200 депутатов Госдумы переболели коронаиврусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме

10:14 15.06.2021 По словам внештатного главного эпидемиолога минздрава Мордовии Михаила Чумакова, по состоянию на 14 июня в республике прививку от коронавируса сделали 148,6 тыс. человек. Полностью завершили курс вакцинации более 122 тыс. жителей региона, получив оба компонента препарата. План завершенной вакцинации от коронавируса в Мордовии выполнен на 31,5%. Подробности в материале: Мордовия выполнила почти треть плана вакцинации от коронавируса

10:19 15.06.2021 В Ростове-на-Дону около 500 сотрудников транспортных предприятий стали участниками прививочной кампании от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Читайте также: В Ростове-на-Дону треть водителей автобусов получили прививку от COVID-19

10:26 15.06.2021 В Мурманской области запретили работу ночных клубов на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом: В Мурманской области ужесточили антиковидные ограничения

10:26 15.06.2021 Для московского общепита новость об очередном запрете на работу кафе, баров и клубов прозвучала как контрольный выстрел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Читайте подробнее: «Контрольный выстрел» — Титов о длинных выходных, объявленных в Москве

10:27 15.06.2021 Если ситуация с распространением коронавируса в Москве не улучшится, то столичные власти могут усилить уже введенные ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Читайте также: В Москве могут усилить ограничения, введенные в связи с «ковидом» — прогноз

10:28 15.06.2021 В Республике Крым подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе. Для сравнения: накануне, 14 июня, сообщалось о 132 новых случаях заражения, перед длинными выходными, 11 июня, сообщалось о 115 случаях. Подробности в материале: В Крыму выявили 140 новых носителей коронавируса

10:30 15.06.2021 COVID-19 в Бурятии меняется, в связи с чем заболевание у пациентов протекает тяжелее, чем раньше. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом журналистам рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Читайте также: «COVID-19 меняет свою клиническую картину» — глава минздрава Бурятии

10:36 15.06.2021 Смольный намерен отозвать у петербургского клуба А2 и концертной площадки Aurora QR-коды, дающие право работы в пандемию, из-за массовых нарушений масочного режима посетителями. Зрители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок на концертах исполнителей Matrang и GUF. Читайте также: Смольный отзовёт QR-коды у клубов А2 и Aurora из-за массовых нарушений

10:43 15.06.2021 В Ростовской области уровень безработицы снизился в 3,6 раза, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства. В частности, в настоящее время на учёте в службе занятости состоят 32,5 тысячи человек. Для сравнения: максимум, зафиксированный на Дону в пандемийном 2020 году, составил 118,6 тыс. безработных. Читайте также: Ростовские власти рассказали о резком снижении безработицы

10:44 15.06.2021 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 15 июня, за минувшие сутки выявлено 92 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 84 случая. Читайте подробнее: За сутки шесть новосибирцев стали жертвами коронавируса

10:47 15.06.2021 92 новых носителя коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Сообщается, что всего в регионе выявили 39 561 случай заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 37 387 человек, в том числе 34 человека победили вирус в минувшие сутки. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом

10:47 15.06.2021 В связи с ростом числа носителей коронавируса в Приморье увеличивают коечный фонд для больных COVID-19. Подробности в материале: В Приморье открывают дополнительные места в ковидных госпиталях

10:52 15.06.2021 В Приморье среди новых заразившихся коронавирусом нет ранее вакцинированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона. При этом ни одна вакцина не дает 100%-ной гарантии от заражения, однако прививка способствует более легкому течению заболевания и снижению риска осложнений. Об этом: В Приморье привились от коронавируса уже более 173 тыс. человек

10:53 15.06.2021 Закрытые фуд-корты в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

10:53 15.06.2021 Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сделал вторую часть прививки от коронавируса. О своем состоянии после нее он поделился со своими подписчиками на странице в соцсети Instagram. Читайте подробнее: Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о своей вакцинации

10:54 15.06.2021 Подарки за участие в вакцинации от COVID-19 могут получить жители Ростовской области. Программу стимулирования вакцинации от коронавируса решили запустить в Батайске. Об этом: В Ростовской области раздают подарки за участие в вакцинации от COVID-19

10:58 15.06.2021 В Брянской области 15 июня выявлено 104 новых носителя коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 60 пациентов, скончались от осложнений при COVID-19 два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявлены 104 носителя коронавируса

10:59 15.06.2021 В Хакасии за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40% по сравнению с предыдущей неделей. При этом значительно изменилась возрастная структура заболевших. Подробности в материале: В Хакасии растёт заболеваемость COVID-19 среди молодёжи

11:00 15.06.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 20 человек, сообщает региональный оперштаб 15 июня. Читайте также: В Калмыкии за сутки выявили 20 носителей коронавируса

11:03 15.06.2021 Вакцинация, профилактика и защитные меры помогут защитить себя от коронавируса в период третьей волны пандемии. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своём телеграм-канале. «Перестать определять антитела перед вакцинацией: вакцинировать и переболевших, к осени повторная ревакцинация тех, кто получал вакцину зимой-весной», — отметил Мясников. Читайте подробнее: Врач Мясников рассказал, как защититься от третьей волны COVID-19

11:06 15.06.2021 Строжайшие меры работы с иностранными делегациями, которые прибудут на VI Всемирную фольклориаду, будут приняты в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров отметил, что, согласно данным статистического ведомства, в России фиксируется существенный рост заболеваемости COVID-19. Об этом: В Башкирии могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

11:11 15.06.2021 За последние сутки, 14 июня, в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8597 человек. 🔸Москва — 6805 🔸Московская область — 1135 🔸Санкт-Петербург — 902 🔸Республика Бурятия — 205 🔸Нижегородская область — 192 🔸Воронежская область — 174 🔸Ростовская область — 155 🔸Свердловская область — 146 🔸Республика Крым — 140 🔸Красноярский край — 122 🔸Иркутская область — 116 🔸Кировская область — 115 🔸Саратовская область — 111 🔸Ленинградская область — 107 🔸Пермский край — 106 🔸Краснодарский край — 105 🔸Брянская область — 104 🔸Ульяновская область — 94 🔸Смоленская область — 93 🔸Республика Саха (Якутия) — 92 🔸Тверская область — 92 🔸Новосибирская область — 92 🔸Республика Башкортостан — 92 🔸Челябинская область — 88 🔸Волгоградская область — 87 🔸Кемеровская область — 86 🔸Хабаровский край — 83 🔸Архангельская область — 80 🔸Ярославская область — 80 🔸Омская область — 79 🔸Калининградская область — 78 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 78 🔸Пензенская область — 77 🔸Мурманская область — 69 🔸Забайкальский край — 69 🔸Республика Карелия — 68 🔸Приморский край — 68 🔸Тульская область — 67 🔸Оренбургская область — 67 🔸Алтайский край — 67 🔸Курская область — 66 🔸Тамбовская область — 65 🔸Самарская область — 62 🔸Белгородская область — 61 🔸Ставропольский край — 61 🔸Тюменская область — 60 🔸Ивановская область — 59 🔸Республика Хакасия — 58 🔸Республика Коми — 58 🔸Липецкая область — 57 🔸Рязанская область — 54 🔸Республика Дагестан — 52 🔸Вологодская область — 51 🔸Калужская область — 50 🔸Орловская область — 48 🔸Владимирская область — 48 🔸Сахалинская область — 47 🔸Республика Чувашия — 47 🔸Псковская область — 45 🔸Севастополь — 43 🔸Костромская область — 43 🔸Удмуртская Республика — 41 🔸Астраханская область — 40 🔸Томская область — 40 🔸Новгородская область — 37 🔸Амурская область — 35 🔸Республика Татарстан — 30 🔸Республика Мордовия — 29 🔸Курганская область — 29 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 24 🔸Республика Марий Эл — 23 🔸Республика Алтай — 19 🔸Республика Калмыкия — 19 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 14 🔸Камчатский край — 13 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13 🔸Чеченская Республика — 12 🔸Республика Ингушетия — 11 🔸Республика Тыва — 8 🔸Республика Адыгея — 8 🔸Республика Северная Осетия — Алания — 8 🔸Еврейская автономная область — 6 🔸Магаданская область — 4 🔸Ненецкий автономный округ — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.

11:12 15.06.2021 В Республике Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 июня. Читайте также: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 392 пациента

11:12 15.06.2021 За сутки в Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом — даные на 15 июня.

11:13 15.06.2021 В Туве по ситуации на 15 июня первый компонент вакцины против коронавируса получили более 55,2 тыс. человек. План вакцинации в регионе выполнен на 44,8%, что выше среднероссийских показателей на 19%. Об этом: План вакцинации от COVID-19 в Туве выполнен на 45%

11:14 15.06.2021 В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима, злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

11:14 15.06.2021 С 21 июня 30% бюджетников Мурманской области перейдут на удаленный режим работы из-за эпидситуации. Читайте подробнее: Мурманских бюджетников снова отправили на «удалёнку»

11:21 15.06.2021 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предметно занялся жалобой петербурженки Аллы Ильиной, которая в феврале 2020 года была принудительно, по решению суда, помещена в бокс инфекционной больницы, несмотря на отрицательные тесты на наличие COVID-19. Суд направил запрос властям Российской Федерации, содержащий вопросы о принудительной госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Подробности в материале: ЕСПЧ cпросил Россию о принудительной госпитализации пациентов в пандемию

11:21 15.06.2021 В Приморье за минувшие сутки выявлено ещё 68 (накануне — 65) носителей коронавируса. Читайте также: В Приморье с начала июня отмечается активный рост числа зараженных COVID-19

11:22 15.06.2021 Оперштаб Москвы: ещё 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 099 598. Подтверждено 6805 новых случаев заражения, госпитализировали 1705 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 468 человек.

11:23 15.06.2021 В торговом центре «Яркомолл» в Иркутске начал работу пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку посетители ТЦ могут ежедневно с 14:00 до 20:00.

11:23 15.06.2021 В Челябинской области могут предоставлять выходные оплачиваемые дни тем гражданам, которые привились от COVID-19. С таким предложением на заседании оперштаба региона выступил губернатор Алексей Текслер. Подробности в материале: Челябинский губернатор предложил давать выходные привитым от COVID-19

11:25 15.06.2021 В Нижегородской области по состоянию на 15 июня выявили 192 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 188 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 120 622 случаев. Читайте также: В Нижегородской области за сутки выявили 192 новых носителя коронавируса

11:27 15.06.2021 За минувшие сутки 20 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 20 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3877 человек. Читайте подробнее: За сутки от COVID-19 скончались 20 жителей Нижегородской области

11:29 15.06.2021 За истекшие сутки в России выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 июня в оперативном штабе по противодействию COVID-19. Всего число выявленных случаев достигло 5 236 593. За последние сутки заражения фиксировались в 84 регионах страны. Больше всего их в Москве (6805) и Подмосковье (1135), а также в Санкт-Петербурге. На четвёртой строчке оказалась Бурятия — 205 новых случаев. Читайте подробнее: В России выявили 14185 новых случаев заражения коронавирусом

11:37 15.06.2021 За последние сутки в Москве выявили 6805 носителей коронавируса, сообщили 15 июня в столичном оперативном штабе. Общее число москвичей, у которых выявили заражение коронавирусом с начала пандемии, достигло 1 248 112. Подробности в материале: В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения коронавирусом

11:40 15.06.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 июня. Днём ранее, 14 июня, в регионе было зарегистрировано 47 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 36 416 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса

11:40 15.06.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге констатировали 53 смерти, основной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции, сообщили 15 июня в федеральном оперштабе. Новый уровень смертности — на пять человек больше, чем сутками ранее, и в целом соответствует суточным цифрам февраля 2021 года, после которого смертность снижалась. Читайте подробнее: В Петербурге смертность от COVID-19 вернулась к уровню февраля 2021 года

11:41 15.06.2021 Московские больницы рискуют оказаться перегруженными в любой момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новые ограничения, введенные властями Москвы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. «Малый и средний бизнес находится в состоянии, когда закончились налоговые каникулы, — сказал Делягин. — А государство ведет войну против бизнеса. Это уже все поняли. Блатные феодалы против предпринимательства. Единственная из мер московских властей, которую я поддерживаю, это то, что закрывают ночные клубы. Дело в том, что народ, у которого есть время, сильно выпивает ночью. А прием алкоголя — это открытие ворот для коронавируса. Плюс общее снижение иммунитета. Чем меньше алкоголя, тем меньше коронавируса». Подробности в материале: Экономист Делягин жестко раскритиковал действия московских властей

11:46 15.06.2021 Сразу 174 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, данные на 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб. Об этом: В Воронежской области резко выросло число заболевших COVID-19

11:47 15.06.2021 В Москве статистика заболеваемости COVID-19 показывает неутешительные результаты, а бизнес в очередной раз берет удар на себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Подробности в материале: Новый указ Собянина опять запутал и бизнес, и население — эксперт

11:48 15.06.2021 Распространение COVID-19 в Сибири на 15 июня 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.

11:48 15.06.2021 В Чувашии выявлено ещё 47 носителей коронавируса, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Подробности в материале: В Чувашии зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19

11:50 15.06.2021 В Мордовии по состоянию на 15 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 394 случаев. Об этом: В Мордовии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

11:50 15.06.2021 В Пензенской области за сутки зарегистрировали 77 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 72 носителя инфекции. Всего по состоянию на 15 июня подтверждено 48 372 случая инфицирования. Выздоровели после болезни 45 230 пациентов, за сутки — 22 человека. Скончались от COVID-19 еще шесть жителей, с начала наблюдения — 891 человек. Читайте также: В Пензенской области участились случаи заражения коронавирусом

11:50 15.06.2021 В Ростовской области за последние сутки подтвердили 155 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июня. Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 155 случаев заражения коронавирусом

11:52 15.06.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 304 человек. Подробности в материале: За сутки двое жителей Мордовии скончались от COVID-19

11:53 15.06.2021 В Краснодарском крае подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 июня. Сутками ранее, 14 июня, также сообщалось о 105 новых выявленных носителях инфекции. Об этом: В Краснодарском крае за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом

11:54 15.06.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июня. Читайте также: Ещё три жителя Ростовской области скончались от COVID-19

11:55 15.06.2021 Вакцинация в Белгородской области. belzdrav.ru.

11:55 15.06.2021 В Саратовской области всего от COVID-19 погибшими по состоянию на 15 июня числятся 1189 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за минувший день стали три женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 83 лет. Подробности в материале: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались семь человек

12:00 15.06.2021 В Ростовской области число добровольцев, завершивших вакцинацию от коронавируса, превысило 406 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 июня. Читайте также: Более 406 тысяч жителей Ростовской области завершили вакцинацию

12:00 15.06.2021 Власти регионов Сибири увеличивают коечный фонд для больных COVID-19 из-за роста заболеваемости.

12:01 15.06.2021 В Архангельской области темпы вакцинации от COVID-19 пока далеки от желаемых, заявили в минздраве. Об этом: Архангельская область отстает от плана по ковид-вакцинации

12:01 15.06.2021 В Марий Эл по состоянию на 15 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 24 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 852 случаев. Об этом: В ковид-центрах Марий Эл резко выросло число пациентов

12:01 15.06.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом по состоянию на 15 июня 2021г. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +6 805/1 248 112 ☑️Московская область +1 135/283 799 ☑️Санкт-Петербург +902/452 497 ☑️Бурятия +205/40 319 ☑️Нижегородская область +192/120 622 ☑️Воронежская область +174/87 201 ☑️Ростовская область +155/96 557 ☑️Свердловская область +146/90 988 ☑️Крым +140/45 177 ☑️Красноярский край +122/75 047 Цитата «16 негритят».

12:02 15.06.2021 ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам России на 15 июня 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки / количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +71/21 050 ☑️Санкт-Петербург +53/14 999 ☑️Нижегородская область +20/3 877 ☑️Ульяновская область +15/1 529 ☑️Воронежская область +14/3 113 ☑️Свердловская область +13/3 610 ☑️Самарская область +10/2 121, Ленинградская область +10/1 605 ☑️Краснодарский край +12/3 198 ☑️Московская область +8/6 285, Пермский край +8/2 556 ☑️Красноярский край +7/3 839, Иркутская область +7/2 555, Саратовская область +7/1 189 Цитата «16 негритят».

12:02 15.06.2021 Закрытая детская площадка в парке Горького. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

12:10 15.06.2021 В Ленинградской области продолжают ежедневно выявлять более ста инфицированных коронавирусом лиц. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 107 новых случаев заражения, это на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 15 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Также остается высокой смертность от COVID-19. Подробности в материале: Выявляемость коронавируса в Ленобласти превышает 100 случаев в сутки

12:11 15.06.2021 В Марий Эл на фоне роста заболеваемости COVID-19 возобновляется ряд ограничений. Так, с 15 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы около 30% сотрудников, в первую очередь граждан старше 65 лет и жителей республики с хроническими заболеваниями. Читайте подробнее: Ряд ковидных ограничений возвращают в Марий Эл

12:12 15.06.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает оперативный штаб 15 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 48 554, причём 79 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 41 163 пациента (+23 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 1459 человек (+2 за последние сутки). Подробности в материале: В Омской области жертвами COVID-19 стали ещё два человека

12:13 15.06.2021 Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы.

12:14 15.06.2021 Власти Подмосковья ввели запрет на проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июля.

12:18 15.06.2021 За последние сутки в Московской области выявили 1135 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19. Подмосковье вышло на второе место среди регионов России по суточному приросту заражений, уступая только Москве. Читайте подробнее: В Подмосковье выявили рекордное с января число заражений коронавирусом

12:19 15.06.2021 После пандемии экономика РФ восстанавливается очень неравномерно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика РФ восстановилась до докризисного уровня во многих отраслях и превысила его. Читайте также: Малый бизнес Москвы получил очередной чувствительный удар — экономист

12:21 15.06.2021 В Татарии по состоянию на 15 июня подтверждено 21 938 случаев заражения коронавирусом, 30 из них выявили за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 19 332 ковид-пациента, выписались за минувший день четыре человека. Скончались за все время 518 носителей вируса. Жертвама новой болезни стали еще четверо жителей РТ. Подробности в материале: В Татарии выявили 30 новых носителей коронавируса

12:24 15.06.2021 Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается напряженной. За прошедшую неделю в регионе был зафиксирован рост числа новых случаев — на 11,5% больше, чем на предыдущей. Об этом 15 июня сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Читайте подробнее: Эпидемическая ситуация в Псковской области остаётся напряжённой

12:24 15.06.2021 Дмитрий Киселёв: «Прививка от ковида — богоугодное дело».

12:24 15.06.2021 В Марий Эл в очередной раз продлевается действие режима повышенной готовности — до 5 июля. В настоящее время в регионе по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, для граждан сохраняется требование о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Читайте также: В Марий Эл ещё на месяц продлили режим повышенной готовности

12:25 15.06.2021 В Подмосковье разворачивают дополнительные койки в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций из-за коронавируса. Если раньше, отметил губернатор Андрей Воробьев, говорили, что в зоне риска люди старшего возраста, то сейчас заражается все больше молодых. 60% заболевших и 33% госпитализированных — это те, кому, кому еще нет и 50 лет. «Две тысячи [коек] уже развернули в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других муниципалитетах. <…> Сейчас у нас 10 тысяч коек. Свободны из них порядка 15%, поэтому количество свободных коек прошу довести до более высокого значения», — сказал Андрей Воробьев.

12:25 15.06.2021 В целях профилактики распространения коронавируса в Подмосковье будут введены новые ограничения. Об этом 15 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона напомнил, что накануне в Подмосковье уже были введены новые требования. Однако ограничиваться ими власти не собираются. Об этом: В Подмосковье вводят новые ограничения из-за коронавируса

12:27 15.06.2021 В Крыму растёт число тяжёлых ковид-пациентов. На данный момент в тяжёлом состоянии находятся около 115−130 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом, 90% были госпитализированы из дома в тяжёлом состоянии после самолечения. Читайте подробнее: В Крыму растёт число тяжёлых больных COVID-19

12:27 15.06.2021 В Костромской области растёт заболеваемость COVID-19. Увеличилось суточное число регистрируемых случаев инфекции, количество «тяжелых» больных в стационарах. Регион планирует вводить новые ограничения для населения. Читайте подробнее: В Костромской области ухудшается ситуация с COVID-19

12:28 15.06.2021 Минобрнауки РФ выпустило приказ с рекомендацией для московских вузов перейти на дистанционный формат работы и обучения в связи с пандемией коронавируса и эпидемиологической обстановкой в городе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, вузы, находящиеся в подчинении Минобрнауки, имеют право обеспечить выполнение образовательных программ, в том числе организовать летнюю сессию и ГИА, с помощью дистанционных образовательных технологий. Читайте подробнее: Минобрнауки порекомендовало вузам Москвы перейти на «дистант»

12:28 15.06.2021 В Подмосковье вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом 15 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона отметил, что подобные ограничения вводятся сроком на один месяц — до 15 июля 2021 года. Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Подмосковье запретили массовые мероприятия

12:31 15.06.2021 Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с вопросом о целесообразности и порядке ревакцинации от коронавируса для тех, у кого после сделанной несколько месяцев назад прививки критически сократился уровень антител. Подробности в материале: Депутат Заксобрания Петербурга спросил главу Минздрава о ревакцинации

12:31 15.06.2021 В Югре за сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 15 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 83 случая. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 78 новых ковид-пациентов