Москва, , 17:03 — REGNUM По состоянию на 15 июня, треть депутатского корпуса Московской городской думы прошли вакцинацию. Об этом сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

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«Треть депутатов Московской городской Думы поставили прививки от COVID-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14», — сказал Шапошников.

По его словам, в Мосгордуме уделяют большое внимание профилактике распространения коронавируса. Так, на входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры, проводится регулярная дезинфекция помещений, строго соблюдается масочный режим, организовано еженедельное тестирование депутатов и сотрудников аппарата.

«Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий. В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно», — заявил председатель Мосгордумы.

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