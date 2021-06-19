Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Из-за усилившегося в последние дни распространения коронавирусной инфекции власти Петербурга по предписанию Роспотребнадзора вводят дополнительные ограничения. В частности, с 21 июня будет запрещён доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно внесенным изменениям в постановление городского правительства №121, регулирующее жизнь Петербурга в период пандемии, с 20 июня в фан-зону Евро-2020 на Конюшенной площади будут одновременно допускаться до 3000 человек (ранее до 5000 человек), на территорию тематического парка футбола во дворце спорта «Юбилейный» — до 1000 человек.

С 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, согласованные комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за трое суток дня до мероприятия. При этом общее количество посетителей не может превышать 500 человек, если иное количество не согласовано Роспотребнадзором.

Кроме того, с 22 июня пассажирские перевозки внутренним водным транспортном будут разрешены при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности.

Добавим, за пятницу, 18 июня, в Петербурге зафиксировано 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от COVID-19 за сутки 66 человек. Всего с начала пандемии в городе выявлено 456 336 случаев заражения, скончались 15 268 человек, выздоровели 428 256 человек.

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