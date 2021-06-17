Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области во время сентябрьских выборов смогут выезжать на дом к избирателям только те члены участковых комиссий, которые сделали прививку от COVID-19 или сдали тесты на коронавирус. Об этом было заявлено на заседании Законодательного собрания региона, сообщается на сайте регионального парламента.

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Депутатский корпус определил дату парламентских и губернаторских выборов. Они пройдут 19 сентября, в Единый день голосования, при этом предусмотрено три дополнительных дня.

Кроме того, увеличится количество переносных ящиков для голосования на дому (с одного до двух). Особые требования будут предъявлены к членам выездных участковых комиссий.

«Члены участковой комиссии, которые пройдут вакцинацию или подтвердят ПЦР-тестами, что они здоровы, — будут выезжать на дом к тем, кто не в состоянии прийти на избирательный участок», - цитируют в парламенте заявление главы профильного комитета Сергея Шерстнева.

Напомним, 19 сентября в Ульяновской области будут выбирать депутатов Госдумы и губернатора региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено более 937,2 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, тесты сдали 898 тыс. жителей. Заражение коронавирусом подтверждено у 57 318 человек. Прививку от COVID-19 сделали более 150 тыс. жителей Ульяновской области.

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