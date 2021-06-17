Москва, , 11:27 — REGNUM Власти некоторых российских регионов объявили об обязательной вакцинации от коронавируса, и это правильное решение. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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По его словам, вакцинировать людей в обязательном порядке — это правильно с учётом эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Он также прокомментировал идею о допуске в вузы только вакцинированных студентов за исключением тех, у кого есть антитела к коронавирусу или справки о противопоказании.

«Я целиком и полностью поддерживаю», — сказал Песков и добавил, что кампания по вакцинации в России пока идёт медленно.

Накануне Песков заявил, что обязательной вакцинации в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательную вакцинацию для определённой доли работников ввели в Москве и Московской области, 17 июня такое решение приняли и власти Сахалинской области. На Сахалине будут прививать граждан из групп риска и тех, кто постоянно контактирует с людьми на рабочем месте. Это работники образования, здравоохранения, МФЦ, общественного транспорта и других сфер.

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