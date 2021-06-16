Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов (член фракции «Яблоко», примкнувший к «Справедливой России») обратился к вице-губернатору города Олегу Эргашеву с требованием немедленно возобновить публикацию оперативных данных по заболеваемости COVID-19 и госпитализациям с ковидом и пневмонией. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе парламентария.

Врач скорой помощи в СИЗ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет по здравоохранению с начала июня перестал публиковать данные по развернутым койкам для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Кроме того, в ведомстве, как и в Смольном, перестали отвечать на вопросы журналистов о реальной эпидемиологической обстановке в городе.

«С недавнего времени в нашем городе, под разговоры о надвигающейся очередной волне ковида, перестали публиковать сведения о количестве заболевших, госпитализированных и умерших. Дошло до того, что только за просьбу предоставить эти данные журналистов официальных СМИ включают в списки блокировки в различных интернет сетях», — отметил депутат Амосов.

Амосов выразил уверенность, что такая важная информация должна быть общедоступной.

«Сегодня я написал обращение к вице-губернатору Олегу Николаевичу Эргашеву. Надеюсь он не пришлёт отписку, а важная информация вновь станет доступна горожанам», — подытожил он.

Напомним, 16 июня во время заседания ЗакСа также прозвучало требование к органам исполнительной власти раскрыть данные о том, какое количество новых заболевших COVID-19 успели до этого вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Добавим, что по данным пресс-службы Эргашева, в данный момент чиновник находится в очередном отпуске.

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