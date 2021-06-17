Грозный, , 03:46 — REGNUM Власти Чечни могут прибегнуть к жёстким ограничительным мерам в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе, если население не проявит сознательность и не начнёт прививаться, написал 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

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"Я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам», — объяснил он.

Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Чечне поручил руководителям секторов в городах и районах республики провести разъяснительную работу с населением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рамзан Кадыров считает недостаточными темпы вакцинации против коронавируса в Чечне. В конце мая он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут поадресно выполнять разъяснительную работу.

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