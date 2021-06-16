Кемерово, , 06:40 — REGNUM Объяснений тому, что рост выявляемых случаев заражения коронавирусом устойчивый последние полторы-две недели и значительный, может быть несколько. Об этом заявил зампред правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

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«Все мы видим повышение уровня заболеваемости COVID-19 в стране. Наверняка, подавляющее большинство слышало о тех мерах, которые приняли в двух наших столичных городах. Это связано стем, что рост устойчивый за все последние полторы-две недели и значительный. Объяснений этому может быть несколько: это и повышенная мобильность населения, это и нежелание во многом части наших граждан вакцинироваться — что могло бы предотвратить эту ситуацию. Это, вполне возможно, какие-то новые штаммы вируса, которые, безусловно, циркулируют теперь на территории нашей страны, — подчеркнул Цигельник. — В настоящий момент, прежде всего, задача власти и задача системы здравоохранения, — защитить граждан от заболевания, от тяжёлой формы заболевания, от тех последствий и исходов, которые мы все понимаем и хорошо осознаём. Поэтому нами вслед за рядом центральных регионов также вводится на ближайшие две недели ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 15 по 30 июня приостанавливаются ранее разрешённые массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, в том числе — IX Всероссийский форум рабочей молодежи; работа общепита с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ. Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров снижается на 50%. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу.

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