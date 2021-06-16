Москва, , 16:47 — REGNUM Власти федерального уровня едва ли будут мешать проводить вакцинацию в Москве в обязательном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Дмитрий Сараев, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего об отсутствии обязательной вакцинации в столице.

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«Федеральные власти препятствовать обязательной вакцинации, вряд ли будут. Скорее наоборот», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Однако на официальном уровне они, напротив, будут всячески отрицать наличие обязательной вакцинации, даже при том, что она фактически вводится, считает эксперт.

«И будут всячески открещиваться от «инициатив на местах», стараясь снять с себя ответственность за происходящее и неизбежное массовое недовольство людей. Это очень нехорошее дело, когда при общей полезности и необходимости прививок, проблема все больше принимает не медицинский, а политический характер», — сказал Сараев.

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