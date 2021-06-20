20 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Артур Савин, , 09:05 — REGNUM Реакция представителей российской несистемной оппозиции на то, что в первую «пятёрку» избирательного списка партии «Единая Россия» может войти главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, стала поводом для обсуждения среди популярных медиаперсон. Публицисты и журналисты поделились своим мнением по этому поводу 19 июня в социальных сетях.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

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"Обратите внимание, как методично и безошибочно экстремисты выбирают мишени для атак: Игнат Артеменко, которого Навальный буквально с грязью смешал, Леонид Рошаль, который, по мнению Леонида Волкова, такой же, как Йозеф Менгель, герои Бессмертного полка, чьи портреты должны быть, по мнению экстремистов, в одном строю с фотографиями фашистов. И вот теперь Денис Проценко. С первого больного COVID в нашей стране он на передовой. Каждый день он видит умирающих, он лечит, лечит, лечит. Пожалуй, трудно найти более самоотверженного человека в стране. И вот на фоне этой гигантской личности вдруг возникает Люба Соболь», — пишет в Telegram публицист Сергей Карнаухов.

Многие авторы оказались возмущены нападками на Проценко, потому что именно этот человек в самое тяжёлое время пандемии коронавируса боролся за жизни простых граждан России.

«Пока Люба Соболь, предположительно, совокуплялась с Акимом, Денис Проценко спасал людей. И продолжает спасать. К слову, он житель многострадального Тверского района. То есть наш. Вместо того чтобы постить провокационные заявления, пусть Соболь лучше расскажет, как она передумала баллотироваться и когда вернёт донаты людям. Иначе её отказ от «участия в выборах, потому что я так решила» тянет на ст.159 УК РФ. Вот на этом и должна сосредоточиться Соболь», — поделился своим мнением публицист Илиас Меркури в своём Telegram-канале.

На приеме у врача Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

Некоторые люди усмотрели непоследовательность в словах представителей российской несистемной оппозиции, которые сначала выступают в защиту врачей, а затем бьют по тем медикам, которые оказались не с ними.

«Интересно, что больше всего желчи у навальнистов и адептов Соболь, недавно опрокинувшей своих сторонников, кстати, вызвало выдвижение в первой пятёрке «Единой России» врача Дениса Проценко. Когда-то, напомню, эти же люди утверждали, что борются за права медиков. Охотно верим», — напомнил автор Telegram-канала «В мире животных».

Часть граждан пришли к выводу, что своей идиотской атакой на известного всей стране врача Соболь попросту уничтожила остатки своей репутации. Теперь от неё отрекутся последние соратники, которые ещё намереваются найти поддержку среди жителей нашей страны.

«Наблюдаю свору навальнистов, включая убогонького Илюшу Яшина, который, тихонечко ошейничком звеня, в составе этой своры набросился на Дениса Проценко. Дескать, не хотел идти в депутаты, а вот на тебе — пошёл. Пафос этой своры не очень понятен: их верность западным методичкам вообще не даёт им права говорить от лица этики или морали. Видимо, иноагентский статус освобождает не только от наличия мозгов, но и от комплексов. Впрочем, что за беда: атакуя врачей-героев, эта гопота роет себе не яму — могилу», — заявил политолог Алексей Мухин в Telegram.

«Поразительные всё-таки твари. Проценко спас их Карамурзу. Проценко спас тысячи москвичей, среди которых наверняка друзья и родственники этих тварей. Но нет, они его совестью попрекают. Причем с грамматическими ошибками. Вот эти вот совестью попрекают, которые мужьям изменяют. Шендеровичи эти вот», — написал в Facebook журналист и публицист Максим Кононенко.

Ряд авторов указывают на то, что Соболь просто заела банальная зависть к более успешным людям. Именно изменённое состояние сознания не позволило даме осознать абсурдность своих попыток очернить медика.

«Любовь Соболь пробивает дно: а что поделать, напоминать о себе приходится любыми способами. Конечно, во лжи Соболь точно специалист. Но тут-то к чему придралась? Неужели зависть?» — удивляется журналист Дмитрий Стешин в Twitter.

«Очень соглашусь про то, что навальнистов (по сути, врагов своей страны) раздражает чужой успех. Их реакция — это тупо зависть. Им завидно, что их оппоненты умеют и могут что-то сделать. При этом того же Проценко, попади они к нему в больницу, как нормального, профессионального человека, их взгляды не волновали бы. Всех спас бы. А вот они, будь такой выбор?» — задаётся в Telegram журналист Леся Рябцева.

Теодор Жерико. Мономаническая зависть. Сумасшедшая (фрагмент). 1822

Отдельные граждане убеждены, что только люди с самыми низкими моральными и нравственными качествами могут осуществлять атаку на такого человека, как Проценко.

«Соболь, Кашина и другую кашинообразную дрянь просто подкосило известие о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко попал в федеральный список «Единой России». Сочувствуют. Ловят на слове. Вот, де, недавно совсем говорил, что не видит себя в политике, а теперь накося. Заставили! Принудили! Угрожали! То, что человек своей волей может служить Родине, им в голову не приходит. Как обычно, начали юродствовать, оскорблять и травить врача. Режиму служит. Как можно? Но все мы знаем, как в нормальном обществе называются те, кто травит и оскорбляет врачей и ветеранов. Мрази они называются, вот как», — отметил автор Telegram-канала «Якеменко».

"Неуёмная жажда любой власти, бесконечные дрязги с соратниками сделали из неё настоящего «голума». Словосочетание «хочу власти» натурально убило в ней человека. Съело изнутри за какие-то 7 лет. Навальный научил её грызть людей, но не научил в людях разбираться. Хамский прыжок на Проценко — это натуральное отчаяние. Отчаяние брошенной куклы, свихнувшейся на собственной бесчестности. А врач Проценко — герой нашего времени. Как ни крути. Человек заслужил уважение своей работой, объективно», — заявил автор канала «Укол Зонтиком» в Telegram.

Напомним, 19 июня президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что в первую «пятёрку» избирательного списка должен войти главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.