Ярославль, 18 июня 2021, 14:43 — REGNUM Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», который должен был пройти в Ярославле 24−25 июня, перенесен на осень. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
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Мероприятие организует Совет Федерации, ожидался визит Валентины Матвиенко, министра культуры Ольги Любимовой и экс-министра Владимира Мединского.
Судя по этому сообщению власти региона готовятся к новому витку коронавирусных ограничений.
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