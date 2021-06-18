Ярославль, , 14:43 — REGNUM Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», который должен был пройти в Ярославле 24−25 июня, перенесен на осень. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Ольга Любимова в Ярославле Yarregion.ru

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Мероприятие организует Совет Федерации, ожидался визит Валентины Матвиенко, министра культуры Ольги Любимовой и экс-министра Владимира Мединского.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и введением дополнительных коронавирусных ограничений, касающихся, в том числе, проведения крупных массовых мероприятий принято совместное решение о переносе события», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Судя по этому сообщению власти региона готовятся к новому витку коронавирусных ограничений.

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