Новосибирск, , 10:05 — REGNUM На фоне резкого увеличения заболеваемости COVID-19 именно вакцинация и соблюдение санэпидтребований позволят избежать ограничительных мер. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

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«Решение об обязательной вакцинации главы регионов принимают в пределах своих полномочий, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации на территории. Здесь многое зависит от обстановки и сознательности граждан, — отметил Мамулат. — При формировании коллективного иммунитета вирус не будет настолько опасен, пандемия пойдёт на спад и это, безусловно, в интересах бизнеса».

По данным проведённого мониторинга отношения бизнеса к обязательной вакцинации, она не получила отрицательной оценки. Более того, отмечает правозащитник, бизнес видит в обязательной вакцинации возможность избежать ограничений и локдауна. В пример можно привести новосибирский отель, в котором уже принято решение об обязательной вакцинации всех работников.

«Думаю, что случаи увольнения возможны, учитывая разное отношение граждан к пандемии и вакцинации, но массового характера они носить не будут. Если решение об обязательной вакцинации регион примет окончательно, то говорить о перспективах судебных исков работников к работодателям не приходится. Возможно, обязательность подтолкнёт сомневающихся людей к вакцинации, но какая-то часть граждан, безусловно, не будет прививаться ни при каких условиях», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.