Курган, , 07:19 — REGNUM Курганский областной суд снял обвинение с активиста движения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Евгения Наймана в административном правонарушении в связи с отсутствием состава. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

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Напомним, Евгения Наймана по решению суда оштрафовали на одн тысячу рублей за одиночный пикет, который он провёл 16 ноября 2020 года на площади Ленина в Кургане. Активист РВС выступил против законопроекта Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова об упрощении процедуры изъятия детей из семей. В случае принятия данного законопроекта, судьба семей могла решаться в течение суток без полноценного судебного разбирательства. Лишь после множества протестов в Госдуме отказались от этой варварской затеи.

Осудили же Евгения Наймана не за протест, а за нарушение антиковидных ограничений, действовавших в ноябре 2020 года в Кургане — за проведение «массового мероприятия». Каким образом один человек, стоящий на площади, мог содействовать распространению коронавирусной инфекции, представители власти объяснить не смогли. Но тем не менее Евгения оштрафовали. К сожалению, лишь кассационная инстанция суда увидела недочёты в составлении полицейского протокола в отношении активиста. И 16 июня 2021 года Курганский областной суд не нашёл состава правонарушения в действиях Евгения Наймана и отменил предыдущие решения.

«Я с самого начала был уверен, что ничего не нарушаю. Я провёл много гражданских акций за последние годы, и всегда всё делал в рамках закона. Для меня это — принципиальный вопрос. Гражданский протест может быть достойным, без экстремистских вывертов, а в рамках закона. При этом государство должно оставить гражданам возможность мирного и законного протеста. Это важно. Это — обратная связь от общества», — прокомментировал Евгений Найман судебное решение от 16 июня.

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