Москва, , 09:53 — REGNUM Госдума сняла с рассмотрения законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам перед пленарным заседанием.

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«Мы сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок», — сообщил Жириновский по итогам заседания Совета Думы.

Сперва сняли закон, связанный с процедурой проведения работы на «удаленке» — испугались, что это будет узаконено, и часть людей будет постоянно работать в удаленном формате, напомнил парламентарий.

«Если вакцина будет в календаре, некоторые испугались, вдруг она будет обязательной», — привел он аргумент.

Ранее 8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса.

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