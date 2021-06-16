Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, курирующий в Смольном жилищную сферу и ЖКХ, заболел COVID-19. Заболевание он переносит в лёгкой форме и предполагает, что благодарить за это нужно вакцинацию.

Николай Бондаренко Gov.spb.ru

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«Бондаренко 16 июня подтвердил факт заболевания. Однако подчеркнул, что переносится оно относительно легко благодаря тому, что он прививался», — сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Напомним, что в Петербурге в эти дни наблюдается подъём заболеваемости и смертности от COVID-19.

СМИ называют Бондаренко претендентом на пост спикера Заксобрания Петербурга, который должен освободиться после сентябрьских выборов и ожидаемого ухода нынешнего главы Заксобрания Вячеслава Макарова в Госдуму.

Ранее Бондаренко победил на праймериз «Единой России» в одномандатном округе №12 в Приморском районе Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 16 июня депутат Оксана Дмитриева потребовала раскрыть данные о том, какое количество новых заболевших COVID-19 успели до этого вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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