Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM В июне заседания городской думы Нижнего Новгорода будут проходить в дистанционном режиме — в формате видеоконференций. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

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Онлайн-заседания будут транслироваться как на сайте городской думы, так и на её официальном канале в Youtube.

Причину перехода депутатов на удаленный режим работы при этом не озвучивают, вероятно решение связано с рекомендацией регионального минздрава о переводе работников на «удалёнку» из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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