Москва, , 15:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предпочтительнее привиться против коронавируса, чем переболеть коронавирусной инфекцией. Об этом российский лидер заявил сегодня, 19 июня, на съезде «Единой России».

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Глава государства напомнил, что последствия коронавирусной инфекции изучаются до сих пор. До конца точно не известно, как коронавирусная инфекция повлияет на организм в долгосрочном плане.

«Последствия болезни, вызванной коронавирусом, до сих пор изучаются. И это не только поражение легких, но и сосудистые поражения. Еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть!» — сказал Владимир Путин.