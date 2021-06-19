Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 июня подписал постановление, согласно которому фактически вводятся требования обязательной вакцинации от коронавируса для чиновников, а также сотрудников государственных предприятий и учреждений.

9 Памятник Владимиру Ленину у здания Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Соответствующие изменения в постановление городского правительства №121 внесены на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, решением губернатора предписано до 15 августа обеспечить уровень вакцинации от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга в таком объёме, чтобы наличие антител к коронавирусной инфекции фиксировалось у 65% сотрудников.

Кроме того, петербургским вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.

Ранее в комздраве Петербурга допустили возможность обязательной массовой вакцинации и призвали отнестись к этому с пониманием.

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