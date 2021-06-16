Петрозаводск, , 10:01 — REGNUM Власти Республики Карелия вводят в регионе паспорта коллективного иммунитета. Таким образом организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации своего персонала, будут иметь преференции. Об этом 16 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Он подчеркнул, что это «не дискриминация», а «точечный разумный подход», который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.

«Работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в минздрав для проверки достоверности и, в случае подтверждения данных, выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета», — рассказал Парфенчиков.

Таким образом, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть, в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.

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