Москва, , 18:45 — REGNUM Решение о начале обязательной вакцинации в Москве, вероятнее всего, было заранее согласовано с властями федерального уровня. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM заявиол президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказавшего что обязательной вакцинации в столице не проводится.

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«Крайне маловероятно, что Москва приняла это решение без согласования с центром. Перед этой новостью было множество высказываний на федеральном уровне о низких темпах вакцинации и проблемах, поэтому Москва, скорее, выступает полигоном для испытания политики, которая в дальнейшем может быть распространена на другие регионы», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП отметил, что введение обязательной вакцинации говорит о провале пиар-кампании по продвижению прививочной кампании в Москве. Выходит, что использование и медиа-ресурса, и наружной рекламы были неэффективны.

«Интересно, понесут ли наказание те, кто спалил все бюджеты на пиар вакцинации. В том же Китае за такое бы посадили. Нельзя любить Китай только за возможность следить за гражданами и за возможность принуждения граждан к нужному поведению, надо также любить Китай и за расстрелы за коррупцию и за посадки при невыполнении государственных задач», — заявил Манкевич.

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