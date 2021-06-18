Москва, , 13:54 — REGNUM График президента России Владимира Путина пока не меняется из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он добавил, что глава государства «активно работает».

«Что касается каких-то изменений в графике президента — пока никаких изменений нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российский лидер продолжить совершать поездки по регионам России.

«Но когда — это мы вам будем своевременно сообщать», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня в России стабильно растёт количество новых случаев заражения коронавирусом. Так, за последние два дня произошёл резки скачок. По данным на 17 июня в стране было выявлено 14 тыс. новых носителей SARS-COV-2, а на следующий день этот показатель превысил 17,2 тыс. случаев.