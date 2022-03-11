Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости
Смертность от коронавируса снижается в большинстве стран и в мире в целом. Страны смягчают ковид-ограничения, а некоторые начинают отменять ковид-паспорта. Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 2 марта, что пока ещё рано заявлять о победе над COVID-19. По его мнению, единственным путём к победе над COVID-19 является достижение высокого охвата вакцинацией во всех странах. В настоящий момент полностью вакцинированы 56% жителей Земли, однако в государствах с низкими доходами на душу населения этот показатель составляет лишь 9%. Он предупредил, что при высоком уровне передачи инфекции угроза появления нового, более опасного варианта коронавируса остаётся реальной.
Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В мире за последние сутки зарегистрировано 1 544 646 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 7754 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено полтора миллиона случаев COVID-19
Министерство здравоохранения Италии и власти регионов обсуждают вопрос о кампании вакцинации от коронавируса в отношении прибывающих в страну граждан Украины, передают национальные СМИ в среду, 4 марта.
Отмечается, что до сих пор никакого решения по данному вопросу не принято, хотя итальянскую границу в последние четыре дня ежедневно пересекает примерно по тысяче граждан Украины.
Читайте также: Власти Италии готовятся прививать от коронавируса граждан Украины
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 198 803 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 200 тыс. зараженных коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 183 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили свыше 23 тыс. зараженных коронавирусом
В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 500 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Малайзии за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом
Вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech оказалась крайне неэффективна для защиты детей 5−11 лет во время волны штамма «Омикрон» в Нью-Йорке, согласно исследованию, опубликованному 28 февраля.
Читайте также: «Жертвы большой фармы» — вакцина Pfizer оказалась неэффективной для детей
В Абхазии в течение суток 2 марта в ходе 260 исследований выявили 133 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили ещё более 130 носителей коронавируса
Казахстанский Карагандинский фармацевтический комплекс приступает к производству российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».
В Азербайджане медики в течение 2 марта выявили 865 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8487 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: В Азербайджане выявили за сутки более 860 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Читайте подробнее: Премьер-министр Южной Кореи заразился коронавирусом
2 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 267, причем 203 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 203 человек
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Об этом: В ВС Южной Кореи выявили более 1500 случаев заражения коронавирусом
В Армении с 3 марта прекратил действовать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: В Армении отменили масочный режим
Крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca передали Мексике через международный механизм COVAX, сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард 2 марта на своей странице в Twitter.
Речь идет о 2,3 млн доз препарата.
Об этом: Мексика получила крупную партию вакцины AstraZeneca
В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили более 250 заражений коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2151 человек. Об этом 3 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,57 млн жителей Южной Кореи
Испания превысила отметку в 100 тысяч смертей от COVID-19, зафиксированных с начала пандемии коронавируса, после того как за сутки было зарегистрировано 154 новых смертельных случая. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что теперь этот показатель составляет 100 037 смертей.
Читайте подробнее: В Испании зафиксировали превышение отметки в 100 тысяч смертей от COVID-19
В ходе 1015 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 270 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 17 527 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3115 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3100 носителей коронавируса
Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) Казахстана запустил производство вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба предприятия.
Об этом: В Казахстане запустили производство вакцины «Спутник Лайт»
В Армении за последние сутки медики провели 3382 исследования на коронавирус, из которых 259 показали положительный результат. Об этом 3 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Об этом: В Армении выявили почти 260 случаев заражения коронавирусом
Южная Корея предоставит странам Африки 3,4 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёна.
Об этом: Южная Корея предоставит странам Африки 3,4 млн доз вакцины от COVID-19
Власти Северной Кореи отменили ежегодный Пхеньянский марафон, известный также как международный марафон на приз Мангёндэ, из-за пандемии коронавируса. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте туристического агентства Koryo Tours, специализирующегося на турах в КНДР.
По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа выявили 57 697 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.
Об этом: Во Франции за сутки выявили 57 тысяч носителей коронавируса
Семь из десяти жителей Южной Кореи сообщили о сокращении своего дохода в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института государственного управления.
Подробности в материале: Почти 70% жителей Южной Кореи сообщили о падении доходов в период пандемии
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 37 259 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 37 тысяч носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за последние недели число людей, инфицированных коронавирусом, в Афганистане увеличилось, также возросло число погибших от этого заболевания.
Читайте также: Профессор Кабульского университета призвал серьёзно отнестись к вакцинации
Масочный режим и вакцинные пропуска отменяются во Франции с 14 марта, передаёт 3 марта TF 1.
Читайте также: Франция отменяет масочный режим
Министерство здравоохранения и социального обеспечения США соберет данные о дезинформации в интернете касательно коронавируса. Целью исследования является установить, какую роль дезинформация оказала на решения людей, сообщает Reuters.
Об этом: Минздрав США соберёт данные о дезинформации касательно коронавируса
Администрация президента США Джо Байдена поделится со Всемирной организацией здравоохранения частью американских правительственных технологий по борьбе с коронавирусом, сообщает The Washington Post.
Об этом: Белый дом поделится с ВОЗ разработками по борьбе с COVID-19
В связи с более благоприятной эпидемиологической обстановкой правительство Черногории приняло новые меры в борьбе с коронавирусом, которые действуют с 4 по 17 марта.
Подробности в материале: В Черногории ослабили эпидемиологические меры
Федеральная полиция Бразилии приступила к расследованию заявления президента страны Жаира Болсонару о связи СПИДа и вакцин от коронавируса.
Читайте также: Полиция Бразилии расследует заявление президента о связи вакцин со СПИДом
В Киргизии штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в школах по всей стране с 4 марта.
Читайте также: В школах Киргизии отменяют масочный режим
Власти Нижегородской области отменяют требование об обязательном ношении перчаток работниками, контактирующими с клиентами.
Подробности в материале: В Нижегородской области отменяют предварительную запись и перчаточный режим
Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 226 361 случай заражения, 221 778 пациентов излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 69 носителей коронавируса
В мире за последние сутки зарегистрировано 1 559 956 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8075 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 1,5 миллиона случаев COVID-19
За минувшую неделю, 23 февраля — 1 марта, число выявленных в Италии новых случаев коронавируса снизилось на 21,1% в сравнении с показателями, фиксировавшимися неделей ранее, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 3 марта.
Число умерших носителей коронавируса сократилось на 18,6%, госпитализаций — на 20%.
Читайте также: Распространение коронавируса в Италии замедляется
На прибывающих в Италию граждан Украины не будут распространяться общие антикоронавирусные нормы — ввиду невозможности их соблюдения, заявил в четверг, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.
По данным минздрава, 64% прибывающих граждан не привиты сертифицированными в ЕС вакцинами. Для получения доступа к системе здравоохранения и иным социальным услугам граждане Украины должны будут сдавать ковид-тесты, также им предложат вакцинироваться.
Подробности в материале: От граждан Украины в Италии не будут требовать ковид-сертификатов
В Северной Македонии 3 марта в результате обследования 2730 образцов выявили 467 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 414 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались 10 пациентов с COVID-19.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 467 носителей коронавируса
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 920 случаев заражения коронавирусом, 266 697 человек излечились, скончались 3474 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 95 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Болгарии зарегистрировано 2274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 марта сообщило БНР.
Читайте также: В Болгарии за сутки зарегистрировано более двух тысяч случаев SARS-CoV-2
Граждане, прибывающие весной 2022 года с Украины в Италию, должны сразу прививаться от коронавируса, заявил в четверг, 3 марта советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.
На Украине ситуация с распространением эпидемии сложная, было привито чуть более половины населения, и если не вакцинировать приезжающих сразу, это может обернуться ростом эпидемии уже в Италии, отметил Риччарди.
Читайте также: Минздрав Италии призвал быстро прививать приезжающих с Украины от COVID-19
После 31 марта 2022 года, когда в Италии завершится срок режима ЧС, все антикоронавирусные ограничения в стране должны быть отменены — с таким утверждением согласны 58% граждан, следует из итогов опроса Swg, опубликованных в четверг, 3 марта.
Еще 34% граждан полагают, что ради полноценного выхода из эпидемии ограничения должны быть сохранены до лета 2022 года.
Подробности в материале: Большинство граждан Италии ждут полной отмены COVID-ограничений
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) выпустил рекомендацию, согласно которой подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, относящимся к группам риска, следует делать третью прививку от коронавирусной инфекции. Об этом учреждение сообщило 3 марта на своем сайте.
Читайте подробнее: В Финляндии рекомендовали бустерную прививку для подростков из групп риска
В Чили за прошедшие сутки скончались 272 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В Чили за сутки скончались 272 пациента с COVID-19
Законопроект, который предполагает отмену в США режима чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавируса, был одобрен Сенатом Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Об этом: Сенат США выступил за отмену режима ЧС, введенного из-за коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 266 853 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 260 тыс. зараженных
Власти Южной Кореи приняли решение вернуть ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Рёнхап.
Подробности в материале: В Южной Корее ужесточили ограничения по COVID-19
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 22 527 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили свыше 22 тыс. носителей SARS-CoV-2
Власти Японии намерены продлить антикоронавирусные ограничения, действие которых истекает 13 марта. Соответствующие запросы правительство получило от пяти префектур. Японские меры против распространения COVID-19 включают сокращение рабочего дня и ограничения на продажу алкоголя.
Полиция Новой Зеландии разогналаакцию протеста против обязательной вакцинации в стране. Вдохновленные демонстрациями дальнобойщиков в Канаде, сотни протестующих в течение 3 недель блокировали улицы грузовиками, автомобилями и мотоциклами.
Власти США отменили обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну для своих граждан, возвращающихся из России и Белоруссии. Об этом 3 марта сообщил на своем сайте американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Читайте также: США разрешили своим гражданам возвращаться из России без теста на COVID-19
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 442 миллиона. Это 4 марта следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 442 млн
В Абхазии в течение суток 3 марта в ходе 236 исследований выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили ещё более 100 носителей коронавируса
Французские власти отменят с 14 марта действие вакцинного паспорта, необходимого в настоящий момент для посещения кафе, библиотек, музеев и других общественных мест. Кроме того, отменяется требование носить маски во всех общественных местах, кроме медицинских учреждений и транспорта.
В Азербайджане медики в течение 3 марта выявили 570 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6847 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки 570 случаев заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Казахстане за сутки выявили более 230 заражений коронавирусом
По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 167 случаев смерти от COVID-19, сообщает Le Figaro.
Об этом: Во Франции за сутки выявили 60 тысяч носителей коронавируса
В ходе 905 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 247 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 240 случаев заражения коронавирусом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1200 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 9671 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1365 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1300 носителей коронавируса
В Армении за последние сутки медики провели 3847 исследований на коронавирус, из которых 251 показало положительный результат. Об этом 4 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Об этом: В Армении выявили более 250 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1945 человек. Об этом 4 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.
Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,6 млн жителей Южной Кореи
В Молдавии в течение последних суток в ходе 5948 исследований выявили 617 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 600 носителей коронавируса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 347 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 26 тысяч человек
Около 2000 представителей малого бизнеса Южной Кореи подали иск в суд на правительство страны на общую сумму 161 млрд вон (~$$133 млн). Об этом сообщает Yonhap News.
Читайте также: Предприниматели в Южной Корее подали иск к властям из-за ущерба
Индонезия получила 3 499 470 доз вакцины Pfizer от правительства США, сообщает Antara.
Читайте также: Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer
Правительство Индонезии объявило, что число людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 146 577 204 человек, или 70,3%, сообщает Kompas.
Читайте также: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 146 млн человек
Регулярное тестирование на коронавирус в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях Эстонии будет продолжено. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны.
Читайте также: Ковид-тестирование в школах Эстонии решено сохранить
Утром 4 марта в больницах Эстонии было 627 зараженных коронавирусом пациентов (днем ранее 647). Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.
Читайте также: В Эстонии снижается число заражений коронавирусом
В Косово 4 марта в результате исследования 1324 образцов выявили 52 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 154 человека, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 52 носителя коронавируса
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 299 049 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9065, 287 127 пациентов выздоровели.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 389 носителей коронавируса
Режим повышенной эпидемиологической готовности, введенный в Румынии в конце 2021 года в связи распространением пандемии COVID-19, будет частично отменен 8 марта. Об этом 4 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Об этом: В Румынии назвали дату отмены жестких карантинных мер
Американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направляясь автоколонной из разных городов в столицу США Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса в Штатах и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.
Об этом: Дальнобойщики США едут «Конвоем свободы» в Вашингтон и находят поддержку
В мире за последние сутки зарегистрировано 1 662 235 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8084 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 1,6 миллиона случаев COVID-19
Министерство здравоохранения Италии готово обеспечить вакцинацию от коронавируса всем гражданам, прибывающим с Украины, сообщили в ведомстве в пятницу, 4 марта.
Предлагать сделать прививку будут всем приезжающим в возрасте от 5 лет.
Подробности в материале: Власти Италии предложат привиться от COVID-19 всем приехавшим с Украины
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 030 случаев заражения коронавирусом, 266 958 человек излечились, скончались 3478 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 43 пациента.
Об этом: В Албании за сутки выявили 110 носителей коронавируса
Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии, вероятно, будет отменен в середине апреля 2022 года, с таким прогнозом выступил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.
31 марта в Италии прекратится действие режима ЧС, введенного весной 2020 года. После этого начнется отмена ограничений, но она будет постепенной, отметил Силери.
Читайте подробнее: Итальянцам разрешат ходить без масок с середины весны
После отмены режима ЧС в Италии одним из первых ограничений, которое будет отменено, станет запрет на пребывание на рабочих местах граждан без антикоронавирусного «супер-сертификата», заявил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.
Читайте также: Минздрав Италии готовится отменить ковид-ограничения на работу
Решение отменить обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для туристов, имеющих прививку от COVID-19, приняли власти Мальдив. Об этом 4 марта сообщило на своем сайте министерство туризма страны.
Подробности в материале: Мальдивы отменили тестирование для туристов с прививкой от COVID-19
Во Вьетнаме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Во Вьетнаме число зараженных коронавирусом превысило 4 млн
В Южной Корее второй день подряд за сутки выявляют свыше 250 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
В Малайзии за прошедшие сутки выявили 33 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Об этом: В Малайзии за сутки выявили свыше 33 тыс. зараженных коронавирусом
4 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 593, причем 154 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 154 человек
В министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что в стране выявили 335 случаев заражения подштаммом «Омикрона» BA.2, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии выявлены случаи заражения подштаммом «Омикрона»
В Абхазии в течение суток 4 марта в ходе 225 исследований выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё почти 90 носителей коронавируса
В Азербайджане медики в течение 4 марта выявили 588 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6829 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки более 580 случаев заражения коронавирусом
По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 162 человека, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Во Франции выявили 57 тысяч носителей коронавируса
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1400 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 19 680 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3033 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 5 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3000 носителей коронавируса
В Молдавии в течение последних суток в ходе 6115 исследований выявили 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 560 носителей коронавируса
В Армении за последние сутки медики провели 6014 исследований на коронавирус, из которых 218 показали положительный результат. Об этом 5 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Об этом: В Армении выявили почти 220 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3380 человек. Об этом 5 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,7 млн жителей Южной Кореи
В Южной Осетии оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение отменить карантинные ограничения в республике с 7 марта. Об этом сообщает агентство «Рес».
Читайте также: В Южной Осетии анонсировали отмену карантинных ограничений
В ходе 797 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 192 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили почти 200 случаев заражения коронавирусом
Правительство Индонезии за сутки выявило 30 156 носителей коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 30 тысяч носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Румынии выявили 4837 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что в полтора раза меньше показателей предыдущего дня. Об этом 5 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Об этом: В Румынии за сутки выявили более 4,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Правительство Малайзии получит противовирусный препарат от компании Pfizer для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Antara.
Читайте также: Малайзия получит противовирусный препарат для лечения COVID-19
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене приказа о ношении масок на закрытых предприятиях и в школах, сообщает Fox News.
Читайте подробнее: Мэр Нью-Йорка разрешил детям снимать маски в школах
По данным навечер субботы, 5 марта, в Италии умерли155 782человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на173(днем ранее — на210), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.
Число подтвержденных носителей выросло на39 963(днем ранее — на38 095).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 990 223 — более 21% населения страны. В настоящее время заражен1 018 831человек (на4956 меньше, чем днем ранее).
Читайте также: Число заражённых коронавирусом в Италии приблизилось к 13 миллионам
В Северной Македонии 5 марта в результате обследования 3148 образцов выявили 370 новых носителей коронавируса, при этом 51 случай заражения — повторный. Также в стране зарегистрировали 391 случай выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, также зарегистрировано семь ранее произошедших летальных исходов.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 370 носителей коронавируса
В Албании за сутки в результате обследования 1429 человек выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 125. Об этом сообщило вечером 5 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявлены 102 носителя коронавируса
Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 226 479 случаев заражения, 222 184 пациента излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Об этом: В Косово за сутки выявили 66 носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 2125 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные болгарского минздрава сообщает БТВ.
Читайте также: В Болгарии за сутки выявлено более 2 тысяч случаев SARS-CoV-2
Правительству Италии следует сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для прибывающих с Украины, с таким заявлением выступил в субботу, 5 марта, глава генуэзского инфекционного госпиталя Маттео Бассетти.
Он напомнил, что на Украине крайне низкий уровень вакцинации населения и что приезд многих тысяч, а потом и десятков тысяч человек почти неминуемо приведет к распространению в Италии новых штаммов.
В минздраве Италии, в свою очередь, по-прежнему отмечают, что будут лишь «предлагать» вакцинацию приехавшим. Для граждан Италии она является фактически обязательной — непривитые и не болевшие граждане не могут получить сертификат для посещения рабочего места, а также не имеют доступа к ряду общественных пространств.
По данным МВД Италии на 5 марта, в страну за неделю прибыли около 11 тысяч жителей Украины.
Читайте также: В Италии удивлены, почему для приехавших с Украины вакцинация необязательна
Решение отменить с 5 марта большую часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, приняли власти Саудовской Аравии, 5 марта сообщило издание Saudi Gazette.
Читайте также: В Саудовской Аравии сняли большую часть коронавирусных ограничений
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 243 628 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 240 тыс. зараженных коронавирусом
В Малайзии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 33 406 человек, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Малайзии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1662 и достигло 931 002. Об этом БЕЛТА сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 931 002 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
Власти Венгрии отменили обязательное ношение масок в общественных местах и ряд других ограничений, введённых ранее для борьбы с распространением коронавируса.
Читайте также: В Венгрии отменили обязательное ношение масок и смягчили ограничения
Путешественники из 23 стран мира, прошедшие вакцинацию от коронавируса и въезжающие на Бали в упрощённом порядке, могут получить визу непосредственно на границе.
Читайте подробнее: В Индонезии отменён карантин для вакцинированных туристов из 23 стран мира
Заболеваемость коронавирусом и число госпитализированных пациентов в Эстонии за последние недели в целом снижаются. Поэтому бывшая глава Научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что пора постепенно отменять коронавирусные ограничения.
Об этом: Профессор вирусологии: в Эстонии пора снимать ковид-ограничения
На 7 марта число умерших от коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек с начала пандемии. Такие данные обнародованы Университетом Хопкинса.
Число скончавшихся от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек, передает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, и других открытых источников.
Читайте подробнее: Число смертей от COVID-19 в мире превысило 6 млн
Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1205 и достигло 932 207. Об этом БЕЛТА сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 932 207 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2
Коронавирус на утро 8 марта (данные Университета Хопкинса)
Скончались 6 006 697 человек / выявлено 447 646 610 заражений
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 8 марта 2022 года выявлено 447 752 846 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 440 163 случая.
Исследователи из Оксфордского университета доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга, пишет The Daily Mail.
Читайте подробнее: Ученые: COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга
Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 742 и достигло 932 949. Об этом БЕЛТА сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 932 949 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 740 носителей SARS-CoV-2
В мире по состоянию
Роспотребнадзор: по состоянию на 8 марта по общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (185 383 665; или 9293,4 на 100 тыс.).
В Азербайджане медики в течение 8 марта выявили 808 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4142 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: В Азербайджане выявили за сутки более 270 случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 342 446 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 5 млн
В Казахстане за сутки выявили 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Казахстане за сутки выявили почти 90 заражений коронавирусом
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что страна откроет свои границы с 1 апреля, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: Малайзия откроет границы для вакцинированных туристов
В Узбекистан доставили 2 257 600 доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Читайте подробнее: В Узбекистан доставили 2,2 млн доз вакцины Moderna
С 15 марта деятельность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Таджикистаном и Узбекистаном переводится на обычный режим. Об этом сообщает «Азия Плюс».
Подробности в материале: Таджикистан с 15 марта откроет КПП на границе с Узбекистаном
В Узбекистане за минувшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом, что на 24 больше, чем в предыдущий день (27). Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 50 носителей коронавируса
В настоящее время порядка 3 млрд человек в мире еще не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 9 марта заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Об этом: Генсек ООН: около 3 млрд человек в мире еще не вакцинированы от COVID-19
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1500 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 9 марта 2022 года в мире выявлено 449 566 884 носителя коронавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, прирост за сутки составил 1 814 038 случаев (0,41%).
В Грузии в течение последних суток в ходе 7733 исследований на SARS-CoV-2 выявили 865 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 860 носителей коронавируса
В ходе 507 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили почти 90 случаев заражения коронавирусом
Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 173 случая смерти от COVID-19, сообщает Le Figaro.
Об этом: Во Франции за сутки зарегистрировали 173 случая смерти от COVID-19
В Армении за последние сутки медики провели 2783 исследования на коронавирус, из которых 51 показало положительный результат. Об этом 9 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Об этом: В Армении выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 5771 человек. Об этом 9 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,9 млн жителей Южной Кореи
Информация Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом в мире по состоянию на 9 марта: «По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (186 222 254 или 9 335,5 на 100 тыс.), здесь же зарегистрирован наибольший прирост за сутки — 838 589 случаев. В относительных значениях максимальный прирост зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе — 72,3 на 100 тыс. или 2,55%».
Неравномерное распределение вакцин в мире препятствует борьбе с пандемией COVID-19, которая еще не закончилась. Об этом 9 марта говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которое приводит его пресс-служба.
Читайте подробнее: Генсек ООН: борьбе с пандемией мешает неравномерное распределение вакцин
В Молдавии в течение последних суток в ходе 2961 исследования выявили 226 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 220 носителей коронавируса
Телеграм-каналы: минздрав Польши обеспокоен нежеланием беженцев, прибывающих с Украины, прививаться от коронавируса.
Тенденция развития пандемии COVID-19 на Кубе в ближайшие дни будет заключаться в медленном снижении числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на кубинских учёных.
На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем эксперты представили исследование о ситуации с коронавирусом в Латинской Америке, в мире и на Кубе, которое подтвердило обоснованность мер по борьбе с пандемией на острове, особенно закупку вакцин и стратегию вакцинации.
Читайте также: Учёные Кубы предрекли медленный спад коронавируса в стране
В министерства здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 7562 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии выявили 7562 случая заражения штаммом «Омикрон»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что некоторые коронавирусные ограничения будут упразднены в ближайшее время, не уточнив сроки.
Читайте также: Эстония готовится отменить обязательные ковид-сертификаты
Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уходит со своего поста, чтобы вместо этого начать работать во Всемирной организации здравоохранения. Об этом 9 марта сообщило Агентство общественного здравоохранения Швеции в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Читайте также: Государственный эпидемиолог Швеции покидает свой пост
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 336 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии за сутки выявили 26 тысяч носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Болгарии выявили 2180 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 2% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта пишет болгарский портал News.bg.
Об этом: В Болгарии за сутки выявили более 2,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Правительство Индонезии планирует снять часть ограничений по коронавирусу, включая прохождение ПЦР-теста для путешественников внутри страны, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: Правительство Индонезии планирует снять ряд ограничений по коронавирусу
За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрирован 5461 новых случай SARS-CoV-2, что на 1,5% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта сообщает «Румынское телевидение».
Читайте также: В Румынии за сутки выявлено более 5,4 тыс. случаев SARS-CoV-2
По данным навечер среды, 9 марта, в Италии умерли156 357человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на156(днем ранее — на184), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.
Число подтвержденных носителей выросло на48 483(днем ранее — на60 191).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены1 001 922человека (на9599 меньше, чем днем ранее).
Об этом: Число заражённых коронавирусом в Италии сократилось до миллиона человек
После завершения режима ЧС в Италии начнут постепенно отменять введенные ограничения, передает Il Giornale в среду, 9 марта, со ссылкой на осведомленные источники.
Предполагается, что на первом этапе будут сняты ограничения для баров и ресторанов (сейчас их могут посещать только привитые или переболевшие и сохранившие антитела), на втором — аналогичные ограничения для магазинов и госучреждений.
Режим ЧС действует до 31 марта 2022 года.
Читайте также: Отмену ковид-ограничений в Италии начнут с баров и ресторанов
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 144. Данная информация была опубликована 9 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 144 человека
Для посещения общественных мест в Италии приехавшие в страну граждане Украины должны привиться от коронавируса или каждые двое суток делать тест, заявил в среду, 9 марта, премьер-министр Марио Драги.
Ранее в министерстве здравоохранения Италии отмечали, что прибывающим с Украины будет лишь «предложено» прививаться.
Читайте также: Власти Италии обязали прибывающих с Украины прививаться от COVID-19
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 300 398 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9075, 289 064 пациента выздоровели.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 292 носителя коронавируса
Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 226 случаев заражения, 222 776 пациентов излечились, свыше 3118 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса
В мире за последние сутки зафиксировано 1 704 208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6487 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 1,7 миллиона случаев COVID-19
В Коста-Рике за последние сутки выявлено 1458 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 15 человек с диагнозом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Коста-Рике за сутки выявлено полторы тысячи носителей коронавируса
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 412 случаев заражения коронавирусом, 267 776 человек излечились, скончались 3483 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента.
Об этом: В Албании за сутки выявили 75 носителей коронавируса
На Кубе третью дозу вакцины от коронавируса получили уже более девяти миллионов человек, что составляет 80% населения страны.
Читайте также: На Кубе бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 80% граждан
В стране госпитализированы 7198 пациентов с COVID-19, из них 15 находятся в реанимации. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 074 469 случаев заражения коронавирусом, из них летальным исходов завершились 8502.
Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили 518 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 327 549 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 5,5 млн человек
COVID-19 в Америке уже заразились 148 миллионов граждан, и ученые предупреждают, что выжившие будут страдать от его последствий всю жизнь. Отмечается негативное влияние заболевания на психологическое здоровье. Этьен завершила свою нерадостную речь призывом не расслабляться и помнить, что «оптимизм не может контролировать вирус».
Читайте подробнее: Свыше 2,5 млн жителей Америки скончались от COVID-19
После въезда в страну не прошедшие вакцинацию туристы будут находиться на карантине в течение пяти суток. Кроме того, они обязаны будут соблюдать действующие в Малайзии ограничения по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: Власти Малайзии определили условия въезда в страну для непривитых туристов
Власти островного тихоокеанского государства Ниуэ выявили на своей территории первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги 10 марта сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Об этом: В островном государстве Ниуэ выявили первый случай COVID-19
На сегодняшний день в Парагвае госпитализированы 348 человек с симптомами COVID-19, 106 из них находятся в реанимации. 51 из пациентов в реанимации не привит, 26 получили неполную дозу вакцины, при этом 29 прошли полный цикл вакцинации.
Об этом: В Парагвае выявили 411 новых носителей коронавируса
Власти Новой Зеландии начали постепенное закрытие карантинных учреждений, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинз в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Новой Зеландии решили закрыть изоляторы для борьбы с COVID-19
9 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 138 433, причем 173 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 173 человек
В Абхазии в течение суток 9 марта в ходе 240 исследований выявили 108 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили ещё более 100 носителей коронавируса
Новак Джокович не приедет на турниры в США. Место второй ракетки мира в основной сетке матчей Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» займёт болгарин Григор Димитров.
Участие Джоковича зависело от специального разрешения на въезд в США, так как спортсмен не делал прививку от коронавируса.
«Несмотря на попадание в список участников турниров в США, я знал, что правила не изменятся, поэтому я не смогу сыграть в США», — написал теннисист в Twitter.
В Азербайджане медики в течение 9 марта выявили 126 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3942 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки более 120 случаев заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Казахстане за сутки выявили почти 90 заражений коронавирусом
Согласно новым данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, число новых случаев коронавируса в регионе удвоится в течение нескольких недель, поскольку одна из разновидностей штамма «Омикрон» активно распространяется среди жителей Сиднея и его окрестностей. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.
Читайте также: В Сиднее ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом
Коронавирус в мире на утро 10 марта.
По данным Университета Хопкинса, скончались 6 021 834 человека / выявлено 451 406 242 заражения.
Цитата канала truekpru.
В Узбекистане 9 марта подтверждено 14 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Читайте подробнее: В Узбекистане 9 марта подтверждено 14 случаев COVID-19
В Грузии в течение последних суток в ходе 12 645 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1970 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 2000 носителей коронавируса
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1700 случаев заражения коронавирусом
С 10 марта в Болгарии отменены основные карантинные ограничения, введённые из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 10 марта сообщает БТВ.
Читайте подробнее: В Болгарии отменен ряд карантинных ограничений
В ходе 209 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили почти 90 случаев заражения коронавирусом
В Армении за последние сутки медики провели 2789 исследований на коронавирус, из которых 122 показали положительный результат. Об этом 10 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Читайте также: В Армении выявили более 120 случаев заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что 265 детей в возрасте до пяти лет умерли из-за воздействия коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: В Индонезии сотни детей умерли из-за воздействия коронавируса
Специально обученные собаки могут выявить зараженных коронавирусом людей, свидетельствуют результаты исследования, проведенного во Франции с участием 335 добровольцев.
В рамках исследования в двух общественных скрининговых центрах в Париже добровольцы получали традиционные ПЦР-тесты, а также сдавали образцы пота.
Авторы работы давали собакам понюхать образцы пота, и оказалось, что домашние питомцы были на 97% точны при обнаружении инфицированных пациентов с симптомами COVID-19 и на 100% точны при обнаружении инфекции у бессимптомных людей.
«Дальнейшие исследования будут сосредоточены на прямом обнюхивании людей собаками для оценки того, насколько собаки-ищейки пригодны для предварительного тестирования людей в аэропортах, гаванях, железнодорожных станциях, на культурных или спортивных мероприятиях», — сообщили ученые.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 10 марта 2022 года выявлено 451 478 560 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 1 812 742 случая.
В Молдавии в течение последних суток в ходе 5799 исследований выявили 459 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили почти 460 носителей коронавируса
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди была переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX AMC на период с января по декабрь 2022 года, сообщает Kompas.
Читайте также: Глава МИД Индонезии переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX
Представители деловых кругов Южной Кореи призвали избранного президента Юн Сок Ёля создать благоприятные условия для бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.
Читайте подробнее: Руководство Южной Кореи призвали создать условия для бизнеса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 21 311 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 21 тысячу носителей коронавируса
Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества страны планируют разработать новую стратегию борьбы с пандемией коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что эта работа будет оформлена в виде «дорожной карты», которая будет определять следующий этап пандемии, в рамках которого еще предстоит выяснить, когда можно будет снимать маску в помещении.
Читайте также: В Испании утвердят новую «дорожную карту» по борьбе с коронавирусом
Согласно данным министерства здравоохранения Франции, нагрузка на больницы продолжает ослабевать, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили 69 тысяч носителей коронавируса
Американские дальнобойщики, проехавшие через все штаты в знак протеста против принудительной вакцинации от коронавируса, добрались до Вашингтона, однако забастовка пока что не повлияла на рабочий ритм столицы, сообщает The New York Times.
Читайте подробнее: Американский «конвой свободы» проехал через все штаты и достиг Вашингтона
За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрировано 4176 новых случаев SARS-CoV-2, что на 12% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 10 марта сообщает «Румынское телевидение».
Подробности в материале: В Румынии за сутки выявлено более 4,1 тыс. случаев SARS-CoV-2
Один из крупнейших авиаперевозчиков США United Airlines вернет на работу сотрудников, которые ранее были уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса, сообщает Reuters.
Об этом: United Airlines примет обратно уволенных за отказ вакцинироваться служащих
За прошедшие 24 часа в Болгарии зафиксировано 1920 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 10 марта сообщает БТВ. По всей стране регистрируется снижение числа заболеваний коронавирусом, в связи с чем правительство отменило ряд карантинных ограничений. Гражданам необязательно предъявлять «зеленые сертификаты» при посещении общественных мест и носить медицинские маски на массовых мероприятиях. Кроме того, в некоторых регионах разрешена работа круглосуточных ресторанов и кафе, а также ночных клубов.
Об этом: В Болгарии за сутки выявлено более 1,9 тыс. случаев SARS-CoV-2
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 56. Данная информация была опубликована 10 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
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В мире за последние сутки зафиксировано более 1,8 миллиона новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 450 миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: Число случаев COVID-19 в мире превысило 450 миллионов
В Северной Македонии 10 марта в результате обследования 2538 образцов выявили 318 новых носителей коронавируса, при этом 43 случая заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 468 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались 13 пациентов с COVID-19, также зарегистрировано пять ранее произошедших летальных исходов.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 318 носителей коронавируса
В Косово 10 марта в результате исследования 1057 образцов выявили 37 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 55 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 37 носителей коронавируса
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 479 случаев заражения коронавирусом, 267 876 человек излечились, скончались 3484 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента.
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В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19
Действие ограничительных мер, введенных из-за угрозы коронавируса и касающихся въезда путешественников в Финляндию, было продлено до 10 апреля финскими властями. Об этом 10 марта сообщил на своем сайте государственный совет республики.
Об этом: Финляндия на месяц продлила ограничения при въезде на границе
В Абхазии в течение суток 9 марта в ходе 205 исследований выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
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