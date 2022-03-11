Смертность от коронавируса снижается в большинстве стран и в мире в целом. Страны смягчают ковид-ограничения, а некоторые начинают отменять ковид-паспорта. Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 2 марта, что пока ещё рано заявлять о победе над COVID-19. По его мнению, единственным путём к победе над COVID-19 является достижение высокого охвата вакцинацией во всех странах. В настоящий момент полностью вакцинированы 56% жителей Земли, однако в государствах с низкими доходами на душу населения этот показатель составляет лишь 9%. Он предупредил, что при высоком уровне передачи инфекции угроза появления нового, более опасного варианта коронавируса остаётся реальной. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:06 03.03.2022 В мире за последние сутки зарегистрировано 1 544 646 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 7754 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено полтора миллиона случаев COVID-19

08:07 03.03.2022 Министерство здравоохранения Италии и власти регионов обсуждают вопрос о кампании вакцинации от коронавируса в отношении прибывающих в страну граждан Украины, передают национальные СМИ в среду, 4 марта. Отмечается, что до сих пор никакого решения по данному вопросу не принято, хотя итальянскую границу в последние четыре дня ежедневно пересекает примерно по тысяче граждан Украины. Читайте также: Власти Италии готовятся прививать от коронавируса граждан Украины

08:08 03.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 198 803 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 200 тыс. зараженных коронавирусом

08:09 03.03.2022 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 183 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили свыше 23 тыс. зараженных коронавирусом

08:09 03.03.2022 В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 500 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения. Читайте также: В Малайзии за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом

08:17 03.03.2022 Вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech оказалась крайне неэффективна для защиты детей 5−11 лет во время волны штамма «Омикрон» в Нью-Йорке, согласно исследованию, опубликованному 28 февраля. Читайте также: «Жертвы большой фармы» — вакцина Pfizer оказалась неэффективной для детей

08:17 03.03.2022 Вакцинация в Кении. who.int

08:23 03.03.2022 В Абхазии в течение суток 2 марта в ходе 260 исследований выявили 133 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили ещё более 130 носителей коронавируса

08:29 03.03.2022 Казахстанский Карагандинский фармацевтический комплекс приступает к производству российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

08:47 03.03.2022 В Азербайджане медики в течение 2 марта выявили 865 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8487 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане выявили за сутки более 860 случаев заражения коронавирусом

08:48 03.03.2022 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию премьер-министра. Читайте подробнее: Премьер-министр Южной Кореи заразился коронавирусом

08:48 03.03.2022 2 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 267, причем 203 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 203 человек

08:55 03.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили более 1500 случаев заражения коронавирусом

08:56 03.03.2022 В Армении с 3 марта прекратил действовать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Армении отменили масочный режим

09:02 03.03.2022 Крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca передали Мексике через международный механизм COVAX, сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард 2 марта на своей странице в Twitter. Речь идет о 2,3 млн доз препарата. Об этом: Мексика получила крупную партию вакцины AstraZeneca

09:38 03.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили более 250 заражений коронавирусом

09:47 03.03.2022 Масочный режим. paho.org

09:50 03.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2151 человек. Об этом 3 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,57 млн жителей Южной Кореи

10:01 03.03.2022 Испания превысила отметку в 100 тысяч смертей от COVID-19, зафиксированных с начала пандемии коронавируса, после того как за сутки было зарегистрировано 154 новых смертельных случая. Об этом пишет агентство EFE. Отмечается, что теперь этот показатель составляет 100 037 смертей. Читайте подробнее: В Испании зафиксировали превышение отметки в 100 тысяч смертей от COVID-19

10:04 03.03.2022 В ходе 1015 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 270 случаев заражения коронавирусом

10:20 03.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 17 527 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3115 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3100 носителей коронавируса

11:07 03.03.2022 Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) Казахстана запустил производство вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба предприятия. Об этом: В Казахстане запустили производство вакцины «Спутник Лайт»

11:39 03.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 3382 исследования на коронавирус, из которых 259 показали положительный результат. Об этом 3 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении выявили почти 260 случаев заражения коронавирусом

12:40 03.03.2022 Южная Корея предоставит странам Африки 3,4 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёна. Об этом: Южная Корея предоставит странам Африки 3,4 млн доз вакцины от COVID-19

13:00 03.03.2022 Власти Северной Кореи отменили ежегодный Пхеньянский марафон, известный также как международный марафон на приз Мангёндэ, из-за пандемии коронавируса. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте туристического агентства Koryo Tours, специализирующегося на турах в КНДР. Об этом: В КНДР отменили ежегодный Пхеньянский марафон

13:38 03.03.2022 По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа выявили 57 697 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции за сутки выявили 57 тысяч носителей коронавируса

13:42 03.03.2022 Врачи. Александр Куликов © ИА REGNUM

13:58 03.03.2022 Семь из десяти жителей Южной Кореи сообщили о сокращении своего дохода в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института государственного управления. Подробности в материале: Почти 70% жителей Южной Кореи сообщили о падении доходов в период пандемии

14:41 03.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 37 259 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 37 тысяч носителей коронавируса

14:54 03.03.2022 Прививка от COVID-19. Сейшельские острова [(cc) Seychelles Nation]

15:24 03.03.2022 По данным министерства здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за последние недели число людей, инфицированных коронавирусом, в Афганистане увеличилось, также возросло число погибших от этого заболевания. Читайте также: Профессор Кабульского университета призвал серьёзно отнестись к вакцинации

15:56 03.03.2022 Масочный режим и вакцинные пропуска отменяются во Франции с 14 марта, передаёт 3 марта TF 1. Читайте также: Франция отменяет масочный режим

16:54 03.03.2022 Министерство здравоохранения и социального обеспечения США соберет данные о дезинформации в интернете касательно коронавируса. Целью исследования является установить, какую роль дезинформация оказала на решения людей, сообщает Reuters. Об этом: Минздрав США соберёт данные о дезинформации касательно коронавируса

17:16 03.03.2022 Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Источник: president. bg

17:48 03.03.2022 Администрация президента США Джо Байдена поделится со Всемирной организацией здравоохранения частью американских правительственных технологий по борьбе с коронавирусом, сообщает The Washington Post. Об этом: Белый дом поделится с ВОЗ разработками по борьбе с COVID-19

19:24 03.03.2022 В связи с более благоприятной эпидемиологической обстановкой правительство Черногории приняло новые меры в борьбе с коронавирусом, которые действуют с 4 по 17 марта. Подробности в материале: В Черногории ослабили эпидемиологические меры

19:45 03.03.2022 Федеральная полиция Бразилии приступила к расследованию заявления президента страны Жаира Болсонару о связи СПИДа и вакцин от коронавируса. Читайте также: Полиция Бразилии расследует заявление президента о связи вакцин со СПИДом

20:54 03.03.2022 Вакцинация детей в Коста-Рике. Источник: paho.org

20:56 03.03.2022 В Киргизии штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в школах по всей стране с 4 марта. Читайте также: В школах Киргизии отменяют масочный режим

22:05 03.03.2022 Власти Нижегородской области отменяют требование об обязательном ношении перчаток работниками, контактирующими с клиентами. Подробности в материале: В Нижегородской области отменяют предварительную запись и перчаточный режим

22:20 03.03.2022 Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 226 361 случай заражения, 221 778 пациентов излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 69 носителей коронавируса

22:29 03.03.2022 В мире за последние сутки зарегистрировано 1 559 956 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8075 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 1,5 миллиона случаев COVID-19

22:29 03.03.2022 За минувшую неделю, 23 февраля — 1 марта, число выявленных в Италии новых случаев коронавируса снизилось на 21,1% в сравнении с показателями, фиксировавшимися неделей ранее, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 3 марта. Число умерших носителей коронавируса сократилось на 18,6%, госпитализаций — на 20%. Читайте также: Распространение коронавируса в Италии замедляется

22:53 03.03.2022 На прибывающих в Италию граждан Украины не будут распространяться общие антикоронавирусные нормы — ввиду невозможности их соблюдения, заявил в четверг, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. По данным минздрава, 64% прибывающих граждан не привиты сертифицированными в ЕС вакцинами. Для получения доступа к системе здравоохранения и иным социальным услугам граждане Украины должны будут сдавать ковид-тесты, также им предложат вакцинироваться. Подробности в материале: От граждан Украины в Италии не будут требовать ковид-сертификатов

23:12 03.03.2022 В Северной Македонии 3 марта в результате обследования 2730 образцов выявили 467 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 414 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались 10 пациентов с COVID-19. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 467 носителей коронавируса

23:13 03.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 920 случаев заражения коронавирусом, 266 697 человек излечились, скончались 3474 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 95 носителей коронавируса

23:16 03.03.2022 За минувшие сутки в Болгарии зарегистрировано 2274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 марта сообщило БНР. Читайте также: В Болгарии за сутки зарегистрировано более двух тысяч случаев SARS-CoV-2

23:55 03.03.2022 Граждане, прибывающие весной 2022 года с Украины в Италию, должны сразу прививаться от коронавируса, заявил в четверг, 3 марта советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди. На Украине ситуация с распространением эпидемии сложная, было привито чуть более половины населения, и если не вакцинировать приезжающих сразу, это может обернуться ростом эпидемии уже в Италии, отметил Риччарди. Читайте также: Минздрав Италии призвал быстро прививать приезжающих с Украины от COVID-19

00:02 04.03.2022 После 31 марта 2022 года, когда в Италии завершится срок режима ЧС, все антикоронавирусные ограничения в стране должны быть отменены — с таким утверждением согласны 58% граждан, следует из итогов опроса Swg, опубликованных в четверг, 3 марта. Еще 34% граждан полагают, что ради полноценного выхода из эпидемии ограничения должны быть сохранены до лета 2022 года. Подробности в материале: Большинство граждан Италии ждут полной отмены COVID-ограничений

01:44 04.03.2022 Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) выпустил рекомендацию, согласно которой подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, относящимся к группам риска, следует делать третью прививку от коронавирусной инфекции. Об этом учреждение сообщило 3 марта на своем сайте. Читайте подробнее: В Финляндии рекомендовали бустерную прививку для подростков из групп риска

01:49 04.03.2022 В Чили за прошедшие сутки скончались 272 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Чили за сутки скончались 272 пациента с COVID-19

02:29 04.03.2022 Законопроект, который предполагает отмену в США режима чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавируса, был одобрен Сенатом Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Об этом: Сенат США выступил за отмену режима ЧС, введенного из-за коронавируса

04:25 04.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 266 853 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 260 тыс. зараженных

05:40 04.03.2022 Власти Южной Кореи приняли решение вернуть ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Рёнхап. Подробности в материале: В Южной Корее ужесточили ограничения по COVID-19

06:35 04.03.2022 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 22 527 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили свыше 22 тыс. носителей SARS-CoV-2

07:04 04.03.2022 Власти Японии намерены продлить антикоронавирусные ограничения, действие которых истекает 13 марта. Соответствующие запросы правительство получило от пяти префектур. Японские меры против распространения COVID-19 включают сокращение рабочего дня и ограничения на продажу алкоголя.

07:04 04.03.2022 Полиция Новой Зеландии разогналаакцию протеста против обязательной вакцинации в стране. Вдохновленные демонстрациями дальнобойщиков в Канаде, сотни протестующих в течение 3 недель блокировали улицы грузовиками, автомобилями и мотоциклами.

07:04 04.03.2022 Пункт вакцинации в Португалии. (сс) GualdimG.

07:30 04.03.2022 Власти США отменили обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну для своих граждан, возвращающихся из России и Белоруссии. Об этом 3 марта сообщил на своем сайте американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Читайте также: США разрешили своим гражданам возвращаться из России без теста на COVID-19

07:52 04.03.2022 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 442 миллиона. Это 4 марта следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 442 млн

08:27 04.03.2022 В Абхазии в течение суток 3 марта в ходе 236 исследований выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили ещё более 100 носителей коронавируса

09:06 04.03.2022 Французские власти отменят с 14 марта действие вакцинного паспорта, необходимого в настоящий момент для посещения кафе, библиотек, музеев и других общественных мест. Кроме того, отменяется требование носить маски во всех общественных местах, кроме медицинских учреждений и транспорта.

09:11 04.03.2022 В Азербайджане медики в течение 3 марта выявили 570 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6847 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки 570 случаев заражения коронавирусом

09:41 04.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Казахстане за сутки выявили более 230 заражений коронавирусом

09:45 04.03.2022 По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 167 случаев смерти от COVID-19, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции за сутки выявили 60 тысяч носителей коронавируса

10:04 04.03.2022 Тесты на коронавирус. Чили (cc) IAEA Imagebank.

10:12 04.03.2022 В ходе 905 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 247 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 240 случаев заражения коронавирусом

10:24 04.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1200 случаев заражения коронавирусом

10:40 04.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 9671 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1365 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1300 носителей коронавируса

11:13 04.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 3847 исследований на коронавирус, из которых 251 показало положительный результат. Об этом 4 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении выявили более 250 случаев заражения коронавирусом

11:36 04.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1945 человек. Об этом 4 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,6 млн жителей Южной Кореи

11:38 04.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 5948 исследований выявили 617 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 600 носителей коронавируса

11:49 04.03.2022 Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Чили. (сс) Hospital Claudio Vicuña (2).

13:57 04.03.2022 Коронавирус в Сомали [(сс)Trocaire].

13:58 04.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 347 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 26 тысяч человек

14:10 04.03.2022 Около 2000 представителей малого бизнеса Южной Кореи подали иск в суд на правительство страны на общую сумму 161 млрд вон (~$$133 млн). Об этом сообщает Yonhap News. Читайте также: Предприниматели в Южной Корее подали иск к властям из-за ущерба

14:38 04.03.2022 Индонезия получила 3 499 470 доз вакцины Pfizer от правительства США, сообщает Antara. Читайте также: Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer

15:12 04.03.2022 Вакцинация в Чили. (сс) Mediabanco

15:29 04.03.2022 Правительство Индонезии объявило, что число людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 146 577 204 человек, или 70,3%, сообщает Kompas. Читайте также: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 146 млн человек

16:11 04.03.2022 Регулярное тестирование на коронавирус в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях Эстонии будет продолжено. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны. Читайте также: Ковид-тестирование в школах Эстонии решено сохранить

17:05 04.03.2022 Утром 4 марта в больницах Эстонии было 627 зараженных коронавирусом пациентов (днем ранее 647). Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Читайте также: В Эстонии снижается число заражений коронавирусом

18:45 04.03.2022 В Косово 4 марта в результате исследования 1324 образцов выявили 52 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 154 человека, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово. Читайте также: В Косово за сутки выявили 52 носителя коронавируса

18:46 04.03.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 299 049 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9065, 287 127 пациентов выздоровели. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 389 носителей коронавируса

19:47 04.03.2022 Вакцинация в Бразилии. paho.org

21:39 04.03.2022 Режим повышенной эпидемиологической готовности, введенный в Румынии в конце 2021 года в связи распространением пандемии COVID-19, будет частично отменен 8 марта. Об этом 4 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24. Об этом: В Румынии назвали дату отмены жестких карантинных мер

22:02 04.03.2022 Американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направляясь автоколонной из разных городов в столицу США Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса в Штатах и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди. Об этом: Дальнобойщики США едут «Конвоем свободы» в Вашингтон и находят поддержку

22:51 04.03.2022 В мире за последние сутки зарегистрировано 1 662 235 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8084 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 1,6 миллиона случаев COVID-19

22:58 04.03.2022 Гуманитарная помощь в период пандемии в Сомали. (сс) AMISOM Public Information (3)

23:23 04.03.2022 Министерство здравоохранения Италии готово обеспечить вакцинацию от коронавируса всем гражданам, прибывающим с Украины, сообщили в ведомстве в пятницу, 4 марта. Предлагать сделать прививку будут всем приезжающим в возрасте от 5 лет. Подробности в материале: Власти Италии предложат привиться от COVID-19 всем приехавшим с Украины

23:48 04.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 030 случаев заражения коронавирусом, 266 958 человек излечились, скончались 3478 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 43 пациента. Об этом: В Албании за сутки выявили 110 носителей коронавируса

00:08 05.03.2022 Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии, вероятно, будет отменен в середине апреля 2022 года, с таким прогнозом выступил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. 31 марта в Италии прекратится действие режима ЧС, введенного весной 2020 года. После этого начнется отмена ограничений, но она будет постепенной, отметил Силери. Читайте подробнее: Итальянцам разрешат ходить без масок с середины весны

00:15 05.03.2022 После отмены режима ЧС в Италии одним из первых ограничений, которое будет отменено, станет запрет на пребывание на рабочих местах граждан без антикоронавирусного «супер-сертификата», заявил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Читайте также: Минздрав Италии готовится отменить ковид-ограничения на работу

00:48 05.03.2022 Решение отменить обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для туристов, имеющих прививку от COVID-19, приняли власти Мальдив. Об этом 4 марта сообщило на своем сайте министерство туризма страны. Подробности в материале: Мальдивы отменили тестирование для туристов с прививкой от COVID-19

01:23 05.03.2022 Во Вьетнаме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме число зараженных коронавирусом превысило 4 млн

04:29 05.03.2022 В Южной Корее второй день подряд за сутки выявляют свыше 250 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

05:31 05.03.2022 В Малайзии за прошедшие сутки выявили 33 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Об этом: В Малайзии за сутки выявили свыше 33 тыс. зараженных коронавирусом

07:02 05.03.2022 Министр туризма Израиля Константин Развозов. (сс) enYesh Atid

07:51 05.03.2022 4 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 593, причем 154 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 154 человек

08:05 05.03.2022 В министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что в стране выявили 335 случаев заражения подштаммом «Омикрона» BA.2, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии выявлены случаи заражения подштаммом «Омикрона»

08:05 05.03.2022 Вакцинация против COVID-19 на еженедельном рынке в Вайнгартене (Вюртемберг) (cc) Strahtw

08:27 05.03.2022 В Абхазии в течение суток 4 марта в ходе 225 исследований выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё почти 90 носителей коронавируса

08:49 05.03.2022 В Азербайджане медики в течение 4 марта выявили 588 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6829 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки более 580 случаев заражения коронавирусом

09:24 05.03.2022 По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 162 человека, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Во Франции выявили 57 тысяч носителей коронавируса

09:48 05.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1400 случаев заражения коронавирусом

10:13 05.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 19 680 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3033 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 5 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3000 носителей коронавируса

10:49 05.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 6115 исследований выявили 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 560 носителей коронавируса

11:13 05.03.2022 Тестирование на COVID-19. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

11:16 05.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 6014 исследований на коронавирус, из которых 218 показали положительный результат. Об этом 5 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении выявили почти 220 случаев заражения коронавирусом

11:19 05.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3380 человек. Об этом 5 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,7 млн жителей Южной Кореи

11:43 05.03.2022 В Южной Осетии оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение отменить карантинные ограничения в республике с 7 марта. Об этом сообщает агентство «Рес». Читайте также: В Южной Осетии анонсировали отмену карантинных ограничений

11:59 05.03.2022 В ходе 797 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 192 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили почти 200 случаев заражения коронавирусом

12:47 05.03.2022 Вакцинация. (сс) Baltimore County Government

14:18 05.03.2022 Правительство Индонезии за сутки выявило 30 156 носителей коронавируса, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 30 тысяч носителей коронавируса

14:30 05.03.2022 Тестирование на COVID-19. (сс) Navy Medicine

15:41 05.03.2022 За минувшие сутки на территории Румынии выявили 4837 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что в полтора раза меньше показателей предыдущего дня. Об этом 5 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Об этом: В Румынии за сутки выявили более 4,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

15:51 05.03.2022 Правительство Малайзии получит противовирусный препарат от компании Pfizer для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Antara. Читайте также: Малайзия получит противовирусный препарат для лечения COVID-19

16:40 05.03.2022 Масочный режим. Александр Погожев © ИА REGNUM

18:36 05.03.2022 Врач. who.int

18:37 05.03.2022 Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене приказа о ношении масок на закрытых предприятиях и в школах, сообщает Fox News. Читайте подробнее: Мэр Нью-Йорка разрешил детям снимать маски в школах

20:11 05.03.2022 Масочный режим. paho.org

20:56 05.03.2022 Вакцинация. Who.int

22:11 05.03.2022 По данным навечер субботы, 5 марта, в Италии умерли155 782человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на173(днем ранее — на210), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на39 963(днем ранее — на38 095). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 990 223 — более 21% населения страны. В настоящее время заражен1 018 831человек (на4956 меньше, чем днем ранее). Читайте также: Число заражённых коронавирусом в Италии приблизилось к 13 миллионам

22:32 05.03.2022 В Северной Македонии 5 марта в результате обследования 3148 образцов выявили 370 новых носителей коронавируса, при этом 51 случай заражения — повторный. Также в стране зарегистрировали 391 случай выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, также зарегистрировано семь ранее произошедших летальных исходов. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 370 носителей коронавируса

22:35 05.03.2022 В Албании за сутки в результате обследования 1429 человек выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 125. Об этом сообщило вечером 5 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Подробности в материале: В Албании за сутки выявлены 102 носителя коронавируса

22:36 05.03.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 226 479 случаев заражения, 222 184 пациента излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом: В Косово за сутки выявили 66 носителей коронавируса

22:41 05.03.2022 За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 2125 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные болгарского минздрава сообщает БТВ. Читайте также: В Болгарии за сутки выявлено более 2 тысяч случаев SARS-CoV-2

22:41 05.03.2022 Вакцинация. (сс) Joint Base San Antonio

23:37 05.03.2022 Правительству Италии следует сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для прибывающих с Украины, с таким заявлением выступил в субботу, 5 марта, глава генуэзского инфекционного госпиталя Маттео Бассетти. Он напомнил, что на Украине крайне низкий уровень вакцинации населения и что приезд многих тысяч, а потом и десятков тысяч человек почти неминуемо приведет к распространению в Италии новых штаммов. В минздраве Италии, в свою очередь, по-прежнему отмечают, что будут лишь «предлагать» вакцинацию приехавшим. Для граждан Италии она является фактически обязательной — непривитые и не болевшие граждане не могут получить сертификат для посещения рабочего места, а также не имеют доступа к ряду общественных пространств. По данным МВД Италии на 5 марта, в страну за неделю прибыли около 11 тысяч жителей Украины. Читайте также: В Италии удивлены, почему для приехавших с Украины вакцинация необязательна

01:00 06.03.2022 Решение отменить с 5 марта большую часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, приняли власти Саудовской Аравии, 5 марта сообщило издание Saudi Gazette. Читайте также: В Саудовской Аравии сняли большую часть коронавирусных ограничений

05:07 06.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 243 628 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 240 тыс. зараженных коронавирусом

06:00 06.03.2022 В Малайзии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 33 406 человек, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Малайзии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

07:17 06.03.2022 Пункт вакцинации. Мэриленд, США. (сс) Baltimore County Government.

17:33 06.03.2022 Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1662 и достигло 931 002. Об этом БЕЛТА сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 931 002 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

02:17 07.03.2022 Власти Венгрии отменили обязательное ношение масок в общественных местах и ряд других ограничений, введённых ранее для борьбы с распространением коронавируса. Читайте также: В Венгрии отменили обязательное ношение масок и смягчили ограничения

07:14 07.03.2022 Вакцинация. Who.int.

07:23 07.03.2022 Путешественники из 23 стран мира, прошедшие вакцинацию от коронавируса и въезжающие на Бали в упрощённом порядке, могут получить визу непосредственно на границе. Читайте подробнее: В Индонезии отменён карантин для вакцинированных туристов из 23 стран мира

11:57 07.03.2022 Заболеваемость коронавирусом и число госпитализированных пациентов в Эстонии за последние недели в целом снижаются. Поэтому бывшая глава Научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что пора постепенно отменять коронавирусные ограничения. Об этом: Профессор вирусологии: в Эстонии пора снимать ковид-ограничения

13:22 07.03.2022 На 7 марта число умерших от коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек с начала пандемии. Такие данные обнародованы Университетом Хопкинса.

13:35 07.03.2022 Число скончавшихся от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек, передает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, и других открытых источников. Читайте подробнее: Число смертей от COVID-19 в мире превысило 6 млн

22:03 07.03.2022 Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1205 и достигло 932 207. Об этом БЕЛТА сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 932 207 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

07:06 08.03.2022 Врачи в защитных костюмах. mzur.ru,

08:58 08.03.2022 Коронавирус на утро 8 марта (данные Университета Хопкинса) Скончались 6 006 697 человек / выявлено 447 646 610 заражений [[[list-0]]]

11:16 08.03.2022 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 8 марта 2022 года выявлено 447 752 846 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 440 163 случая.

14:03 08.03.2022 Исследователи из Оксфордского университета доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга, пишет The Daily Mail. Читайте подробнее: Ученые: COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга

14:30 08.03.2022 Врачи в палате с заразившимся коронавирусом. who.int.

17:00 08.03.2022 Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 742 и достигло 932 949. Об этом БЕЛТА сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 932 949 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 740 носителей SARS-CoV-2

07:24 09.03.2022 В мире по состоянию на 08.03.2022 было зарегистрировано 447 752 846 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

07:55 09.03.2022 Роспотребнадзор: по состоянию на 8 марта по общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (185 383 665; или 9293,4 на 100 тыс.).

08:04 09.03.2022 В Азербайджане медики в течение 8 марта выявили 808 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4142 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане выявили за сутки более 270 случаев заражения коронавирусом

08:18 09.03.2022 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 342 446 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 5 млн

08:29 09.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Казахстане за сутки выявили почти 90 заражений коронавирусом

08:42 09.03.2022 Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что страна откроет свои границы с 1 апреля, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Малайзия откроет границы для вакцинированных туристов

08:56 09.03.2022 В Узбекистан доставили 2 257 600 доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. Читайте подробнее: В Узбекистан доставили 2,2 млн доз вакцины Moderna

09:06 09.03.2022 С 15 марта деятельность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Таджикистаном и Узбекистаном переводится на обычный режим. Об этом сообщает «Азия Плюс». Подробности в материале: Таджикистан с 15 марта откроет КПП на границе с Узбекистаном

09:18 09.03.2022 В Узбекистане за минувшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом, что на 24 больше, чем в предыдущий день (27). Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 50 носителей коронавируса

09:35 09.03.2022 В настоящее время порядка 3 млрд человек в мире еще не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 9 марта заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом: Генсек ООН: около 3 млрд человек в мире еще не вакцинированы от COVID-19

09:37 09.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1500 случаев заражения коронавирусом

09:54 09.03.2022 По состоянию на 9 марта 2022 года в мире выявлено 449 566 884 носителя коронавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, прирост за сутки составил 1 814 038 случаев (0,41%).

09:57 09.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 7733 исследований на SARS-CoV-2 выявили 865 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 860 носителей коронавируса

10:04 09.03.2022 В ходе 507 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили почти 90 случаев заражения коронавирусом

10:04 09.03.2022 Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 173 случая смерти от COVID-19, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции за сутки зарегистрировали 173 случая смерти от COVID-19

10:45 09.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 2783 исследования на коронавирус, из которых 51 показало положительный результат. Об этом 9 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

10:56 09.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 5771 человек. Об этом 9 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,9 млн жителей Южной Кореи

11:23 09.03.2022 Вакцинация. (cc) Navy Medicine

11:54 09.03.2022 Информация Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом в мире по состоянию на 9 марта: «По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (186 222 254 или 9 335,5 на 100 тыс.), здесь же зарегистрирован наибольший прирост за сутки — 838 589 случаев. В относительных значениях максимальный прирост зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе — 72,3 на 100 тыс. или 2,55%».

12:30 09.03.2022 Неравномерное распределение вакцин в мире препятствует борьбе с пандемией COVID-19, которая еще не закончилась. Об этом 9 марта говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которое приводит его пресс-служба. Читайте подробнее: Генсек ООН: борьбе с пандемией мешает неравномерное распределение вакцин

12:30 09.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 2961 исследования выявили 226 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 220 носителей коронавируса

13:02 09.03.2022 Телеграм-каналы: минздрав Польши обеспокоен нежеланием беженцев, прибывающих с Украины, прививаться от коронавируса.

13:17 09.03.2022 Тенденция развития пандемии COVID-19 на Кубе в ближайшие дни будет заключаться в медленном снижении числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на кубинских учёных. На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем эксперты представили исследование о ситуации с коронавирусом в Латинской Америке, в мире и на Кубе, которое подтвердило обоснованность мер по борьбе с пандемией на острове, особенно закупку вакцин и стратегию вакцинации. Читайте также: Учёные Кубы предрекли медленный спад коронавируса в стране

13:19 09.03.2022 В министерства здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 7562 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии выявили 7562 случая заражения штаммом «Омикрон»

13:42 09.03.2022 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что некоторые коронавирусные ограничения будут упразднены в ближайшее время, не уточнив сроки. Читайте также: Эстония готовится отменить обязательные ковид-сертификаты

14:08 09.03.2022 Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уходит со своего поста, чтобы вместо этого начать работать во Всемирной организации здравоохранения. Об этом 9 марта сообщило Агентство общественного здравоохранения Швеции в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Читайте также: Государственный эпидемиолог Швеции покидает свой пост

14:22 09.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 336 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 26 тысяч носителей коронавируса

14:32 09.03.2022 За минувшие сутки на территории Болгарии выявили 2180 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 2% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта пишет болгарский портал News.bg. Об этом: В Болгарии за сутки выявили более 2,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:48 09.03.2022 Врач. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:04 09.03.2022 Вакцинация в США. (сс) Baltimore County Government

15:27 09.03.2022 Правительство Индонезии планирует снять часть ограничений по коронавирусу, включая прохождение ПЦР-теста для путешественников внутри страны, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Правительство Индонезии планирует снять ряд ограничений по коронавирусу

18:47 09.03.2022 За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрирован 5461 новых случай SARS-CoV-2, что на 1,5% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта сообщает «Румынское телевидение». Читайте также: В Румынии за сутки выявлено более 5,4 тыс. случаев SARS-CoV-2

20:15 09.03.2022 По данным навечер среды, 9 марта, в Италии умерли156 357человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на156(днем ранее — на184), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на48 483(днем ранее — на60 191). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены1 001 922человека (на9599 меньше, чем днем ранее). Об этом: Число заражённых коронавирусом в Италии сократилось до миллиона человек

21:12 09.03.2022 После завершения режима ЧС в Италии начнут постепенно отменять введенные ограничения, передает Il Giornale в среду, 9 марта, со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что на первом этапе будут сняты ограничения для баров и ресторанов (сейчас их могут посещать только привитые или переболевшие и сохранившие антитела), на втором — аналогичные ограничения для магазинов и госучреждений. Режим ЧС действует до 31 марта 2022 года. Читайте также: Отмену ковид-ограничений в Италии начнут с баров и ресторанов

21:39 09.03.2022 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 144. Данная информация была опубликована 9 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 144 человека

22:07 09.03.2022 Для посещения общественных мест в Италии приехавшие в страну граждане Украины должны привиться от коронавируса или каждые двое суток делать тест, заявил в среду, 9 марта, премьер-министр Марио Драги. Ранее в министерстве здравоохранения Италии отмечали, что прибывающим с Украины будет лишь «предложено» прививаться. Читайте также: Власти Италии обязали прибывающих с Украины прививаться от COVID-19

22:30 09.03.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 300 398 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9075, 289 064 пациента выздоровели. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 292 носителя коронавируса

22:31 09.03.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 226 случаев заражения, 222 776 пациентов излечились, свыше 3118 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте также: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса

22:52 09.03.2022 В мире за последние сутки зафиксировано 1 704 208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6487 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 1,7 миллиона случаев COVID-19

23:19 09.03.2022 В Коста-Рике за последние сутки выявлено 1458 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 15 человек с диагнозом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Коста-Рике за сутки выявлено полторы тысячи носителей коронавируса

23:23 09.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 412 случаев заражения коронавирусом, 267 776 человек излечились, скончались 3483 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента. Об этом: В Албании за сутки выявили 75 носителей коронавируса

23:53 09.03.2022 На Кубе третью дозу вакцины от коронавируса получили уже более девяти миллионов человек, что составляет 80% населения страны. Читайте также: На Кубе бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 80% граждан

03:24 10.03.2022 В стране госпитализированы 7198 пациентов с COVID-19, из них 15 находятся в реанимации. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 074 469 случаев заражения коронавирусом, из них летальным исходов завершились 8502. Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили 518 носителей коронавируса

04:27 10.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 327 549 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 5,5 млн человек

04:54 10.03.2022 COVID-19 в Америке уже заразились 148 миллионов граждан, и ученые предупреждают, что выжившие будут страдать от его последствий всю жизнь. Отмечается негативное влияние заболевания на психологическое здоровье. Этьен завершила свою нерадостную речь призывом не расслабляться и помнить, что «оптимизм не может контролировать вирус». Читайте подробнее: Свыше 2,5 млн жителей Америки скончались от COVID-19

05:30 10.03.2022 После въезда в страну не прошедшие вакцинацию туристы будут находиться на карантине в течение пяти суток. Кроме того, они обязаны будут соблюдать действующие в Малайзии ограничения по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: Власти Малайзии определили условия въезда в страну для непривитых туристов

05:54 10.03.2022 Власти островного тихоокеанского государства Ниуэ выявили на своей территории первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги 10 марта сообщает радиостанция Radio New Zealand. Об этом: В островном государстве Ниуэ выявили первый случай COVID-19

06:18 10.03.2022 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. primorsky.ru.

06:55 10.03.2022 На сегодняшний день в Парагвае госпитализированы 348 человек с симптомами COVID-19, 106 из них находятся в реанимации. 51 из пациентов в реанимации не привит, 26 получили неполную дозу вакцины, при этом 29 прошли полный цикл вакцинации. Об этом: В Парагвае выявили 411 новых носителей коронавируса

07:17 10.03.2022 Власти Новой Зеландии начали постепенное закрытие карантинных учреждений, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинз в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Новой Зеландии решили закрыть изоляторы для борьбы с COVID-19

08:26 10.03.2022 9 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 138 433, причем 173 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 173 человек

08:27 10.03.2022 В Абхазии в течение суток 9 марта в ходе 240 исследований выявили 108 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили ещё более 100 носителей коронавируса

08:32 10.03.2022 Новак Джокович не приедет на турниры в США. Место второй ракетки мира в основной сетке матчей Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» займёт болгарин Григор Димитров. Участие Джоковича зависело от специального разрешения на въезд в США, так как спортсмен не делал прививку от коронавируса. «Несмотря на попадание в список участников турниров в США, я знал, что правила не изменятся, поэтому я не смогу сыграть в США», — написал теннисист в Twitter.

08:37 10.03.2022 В Азербайджане медики в течение 9 марта выявили 126 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3942 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане выявили за сутки более 120 случаев заражения коронавирусом

09:06 10.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Казахстане за сутки выявили почти 90 заражений коронавирусом