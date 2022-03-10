Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Американские дальнобойщики, проехавшие через все штаты в знак протеста против принудительной вакцинации от коронавируса, добрались до Вашингтона, однако забастовка пока что не повлияла на рабочий ритм столицы, сообщает 10 марта The New York Times.

Дальнобойщики geralt

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Организаторы митинга заявили, что водители грузовиков готовы к долгому протесту и вскоре дадут о себе знать. Дальнобойщики уже смогли встретиться с несколькими политиками-республиканцами, включая сенаторов Техаса и Висконсина Теда Круза и Рона Джонсона, которые одобрили их противостояние государственным приказам о вакцинации.

Напомним, что американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направившись автоколонной из разных городов в столицу США Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса в Штатах и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.

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