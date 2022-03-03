Рим, , 23:55 — REGNUM Граждане, прибывающие весной 2022 года с Украины в Италии, должны сразу прививаться от коронавируса, заявил в четверг, 3 марта, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.

Вакцинация

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На Украине ситуация с распространением эпидемии сложная, было привито чуть более половины населения, и если не вакцинировать приезжающих сразу, это может обернуться ростом эпидемии уже в Италии, отметил Риччарди.

По данным МВД страны, с конца февраля 2022 года в Италию ежедневно приезжает около 1000 граждан Украины.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 155 399 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 185 (днем ранее — на 214). Число подтвержденных носителей выросло на 41 500 (днем ранее — на 36 429). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 910 506 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 041 462 человека (на 20 148 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллиона человек (более 82,1% граждан страны).