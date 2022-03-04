Тбилиси, , 10:40 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 9 671 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1365 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 620 639 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 539 413 победили инфекцию, в том числе 9790 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 306 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 2913 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 17 527 исследований выявили 3115 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 11 767 человек, скончались 43 пациента с COVID-19.