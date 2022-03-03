Джакарта, , 14:41 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 37 259 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 3 марта 2022 года в Индонезии выявлено 5 667 355 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки коронавирусом переболели 42 154 человека. Всего побороть коронавирус в стране смогли 4 986 391 человек.

В период со 2 по 3 марта от COVID-19 умерли 232 человека. Всего эпидемия унесла жизни 149 268 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, покинули Украину и вернулись в Индонезию 83 индонезийских гражданина.

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