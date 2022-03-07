Будапешт, , 02:17 — REGNUM Обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, а также ряд других ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отменили власти Венгрии. Об этом 6 марта сообщается на сайте правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш уточнил, что правительство Венгрии приняло такое решение в связи со спадом пятой волны эпидемии «благодаря усиленному контролю и вакцинации населения».

Обязательное ношение маски отменяется в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, на почте, в театрах, кинотеатрах, музеях, а также на спортивных соревнованиях. Также могут не носить защитную маску работники предприятий общепита.

Кроме того, снимаются ограничения на число участников мероприятий любого характера на открытом воздухе. Для работодателей становится необязательным правило, согласно которому они должны требовать от сотрудников прохождения вакцинации.

При этом правительство объявило о продолжении вакцинации для всех желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, с начала пандемии в мире выявлено уже 440 807 756 носителей вируса, подтверждено 5 978 096 случаев смерти от заболевания.

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