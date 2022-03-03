Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Министерство здравоохранения и социального обеспечения США соберет данные о дезинформации в интернете касательно коронавируса. Целью исследования является установить, какую роль дезинформация оказала на решения людей, сообщает 3 марта Reuters.

Протест против вакцинации от коронавируса в США (сс) Felton Davis

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В течение 60 дней ведомство соберет общественные комментарии и данные академических институтов, правозащитных групп, правительственных учреждений и общественных организаций.

«Мы стремимся оценить, какую роль сыграла дезинформации в сфере здравоохранения во время пандемии COVID-19. Также мы хотим выяснить роль технологий и социальных сетей в рассеивании важной медицинской информации», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пользователи сети Facebook настолько активно продолжают публиковать дезинформацию о вакцинах от коронавируса, что эти сведения превалируют над правдой об этих препаратах.

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