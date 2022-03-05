Ханой, , 01:23 — REGNUM Во Вьетнаме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили 125 587 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Это рекордный показатель по число выявленных пациентов за 24 часа. При этом вьетнамская столица Ханой по-прежнему остается главным очагом распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 4 059 262. От осложнений COVID-19 в республике скончались 40 644 пациента.